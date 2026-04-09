Kağıthane'de sanat rüzgarı esiyor! 2026-2027 sezonu yıldızlar geçidine sahne olacak!

Kağıthane Belediyesi'nin 2026-2027 kültür ve sanat sezonu kapsamında hazırladığı program, ilçe sakinlerini farklı alanlarda düzenlenen etkinliklerle buluşturuyor. Tiyatro, sinema, konser ve çocuk etkinliklerinden oluşan içerik, yıl boyunca kültür merkezlerinde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Sezon programında yer alan etkinlikler, ilçede bulunan yaklaşık 10 farklı kültür merkezinde gerçekleştiriliyor. Bu sayede her yaştan vatandaşın kültürel faaliyetlere erişimi kolaylaşırken, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği sosyal alanlar da oluşturuluyor. Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan etkinlik takviminde özellikle çocuklara yönelik tiyatro oyunları ve sinema gösterimleri öne çıkıyor. Öte yandan konser programlarıyla müzikseverlere de hitap ediliyor. Bu kapsamda Erdem Özgen, Güçlü Soydemir, Aydın Aydın, Kuzu Mustafa, Ünal Taşlık, Abdullah Beyhan, Fatih Aydın ve Ufuk Akın, Kâğıthane'de sahne alarak dinleyicilerle buluşuyor. Kültür merkezlerinde gerçekleştirilen etkinliklerin detaylı programı ve güncel duyurular, Kağıthane Belediyesi'nin resmî internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor.