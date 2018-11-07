Kağıthane'de 'polisiz' deyip gasp yaptılar!

İstanbul Kağıthane'de geçen ekim ayında Suriye uyrukluların yaşadığı bir eve gelen ve polis olduklarını söyleyen 4 kişi arama yapacaklarını söyledi. İçeri girdikten sonra evde bulunanların ellerini ve ayaklarını bağlayan şüpheliler, para ve cep telefonlarını gasp etti. Şüpheliler evden ayrılırken bir süre sonra bağlarından kurtulan mağdurların şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmada daha önce Beyoğlu'nda benzer şekilde üç olay daha meydana geldiği; şüphelilerin de aynı kişiler olduğu tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri kullanılarak yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.