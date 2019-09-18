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Kağıthane'de korkutan yangın! 6 katlı bina alev alev yandı

Kağıthane'de 6 katlı bina alev alev yandı. Yangın nedeniyle yoğun duman çevreyi kaplarken binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangının ilk çıktığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 14:56
Kağıthane'de korkutan yangın! 6 katlı bina alev alev yandı

Kağıthane Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın bir anda binayı sardı. Yangın nedeniyle bina ve caddeyi siyahdumanlar kapladı. Yangın sırasında binada bulunan vatandaşlar mahsur kaldı.

İtfaiye ekiplerinin kendilerini kurtarmasını bekleyen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangın merdiveniyle mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Binanın tahliyeedilmesinin ardından söndürme çalışmalarına başlayan ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

"Yangın pidecinin bacasından çıkmış"

Yangında binada mahsur kalan Aydan Çakmak, "Biz uyuyorduk yukarıda sonra bir anda arkadaşım bağırmaya başladı 'dumanlar geliyor' diye" dedi.

Yangında mahsur kalan Aleyna Peknur ise "Aşağıdan duman gördüm. Sonra aşağıya bir baktım 'dışarı çıkın' diye bağırıyorlardı. Ben de evdeki herkesi uyandırdım aşağı doğru koştuk. Çıkarken hiç bir şekilde nefes alamıyorduk. Önümü göremiyordum ama koştum. Korku ve panik yaşadık. Yangın pidecinin bacasından çıkmış."

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 14:56
  1. Kağıthane Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi
  2. 6 katlı bina alev alev yandı
  3. yangın
  4. İtfaiye ekipleri

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