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Gündem Kağıthane'de korku dolu anlar
Gündem

Kağıthane'de korku dolu anlar

Yeniakit Publisher
2024-01-13 09:01:00 -
Kağıthane'de korku dolu anlar

Kağıthane'de bir binanın çatısında çıkan ve 2 binaya daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yahya Kemal Mahallesi Okul Caddesi'nde 7 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler bitişikteki 2 binaya daha sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de vinç yardımıyla yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın sırasında binada mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık görevlileri bu kişilere ayakta müdahale etti.

Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü, ardından 3 binada soğutma çalışması yapıldı.
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