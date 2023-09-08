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Yerel Kağıthane'de kontrolden çıkan taksi 3 araca çarptı
Yerel

Kağıthane'de kontrolden çıkan taksi 3 araca çarptı

Yeniakit Publisher
2023-09-08 03:11:00 -
Kağıthane'de kontrolden çıkan taksi 3 araca çarptı

İstanbul, Kağıthane'de yokuş aşağı inerken freni patlayan taksi, park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Güntepe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı inerken freni patlayan taksi, duramayarak park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazada, taksi şoförü yaralanırken kaza anında sokakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı taksi şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'Arabanın freni patladı'

Mahalle sakini Cengiz Kaya, "Evin penceresindeydim, bir ses duydum. Sokağa baktığımda, taksinin hızla gelip, otomobile vurduğunu gördüm. Arabaya vurduktan sonra geri geldiğini gördüm. 2 dakika sonra arabadan inip telefonla konuştu, 'Kaptan arabayı vurdum, arabanın freni patladı' dedi. 2 dakika sonra yere bayılıp kendinden geçti. Ondan sonra ambulans gelip burada müdahale etti. Hastaneye götürdüler. Allah vere sokak boştu, kimseye birşey olmadı." şeklinde konuştu.Kaza sonrası hasar gören araçlar çekici yardımıyla sokaktan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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