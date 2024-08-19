Kağıthane’de gizemli saldırı! MOSSAD'ın parmağı var mı?

Olay, Pazar akşamı saat 22.30 sıralarında Kâğıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde olan otomobilde bulunan 3 kişi, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. El yapımı susturucu takılı Pietro Beretta Gardone VT ibareli 7.65 mm ruhsatsız tabanca kullanılan saldırıda otomobildeki Filistinli olduğu öğrenilen kişi ve koruması yaralanırken, şoför koltuğunda oturan Filistinli ise olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, adreste çok sayıda boş kovan ve susturuculu silah tespit etti.

ŞOFÖR KOLTUĞUNDAKİ ÖLDÜ YAN KOLTUKTAKİ AĞIR YARALI

Olayda hayatını kaybeden kişinin şoför koltuğunda oturan Anas E.K. olduğu öğrenilirken aracın ön koltuğunda oturduğu sırada saldırı gerçekleşince camdan atlayıp çevredeki bir çiğ köfteci dükkânına kaçan kişinin Fadı M. olduğu öğrenildi. Fadı M'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. İkilinin yanında 3 gün önce işe başlayan emekli asker E.K'nin ise bacağından yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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ARAÇTA BEKLERKEN MASKELİ SALDIRGAN GELDİ

Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul polisi, ifadesi alınan E.K. 3 gün önce emlak ve gayrimenkul işi yapan Anas E.K. ve Fadı M'nin yanında işe başladığını ve emekli asker olduğunu söyledi. İddiaya göre 3 kişi Zeytinburnu'nda araçla Kâğıthane'ye gelmiş burada S.A.Z. adlı yine Filistinli biriyle görüşmüşlerdi.

CAMDAN ATLAYIP KAÇTI AMA KURTULAMADI

15 dakika sonra görüşme çıkışında olay yerinde araç içerisinde 3 kişi beklediği sırada yanlarına gelen yüzü maskeli bir şahsın peş peşe ateş ederek şoför mahallindeki Anas E.K'yı öldürdü. Ardından da arka koltukta olan koruma E.K'ya ateş açtı. Saldırgan ön koltukta otururken camdan atlayıp kaçan ve çiğ köfteciye giren Fadı M'yi de dükkânda ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

SUSTURUCULU SİLAH BULUNDU

Kaçarken tutukluk yapan silahını da yere atan saldırgan cadde sonunda kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden kaçtı. Polisin yaptığı incelemede şüphelinin kaçtığı aracın kiralık araç olduğu tespit edilirken olay yerinde el yapımı susturucu takılı Pietro Beretta Gardone VT ibareli 7.65 mm ve 8 adet 7.65 mm kovan bulundu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden de konuyla ilgili yapılan açıklamada; "18 Ağustos 2024 Pazar günü saat 22.30 sıralarında Kâğıthane İlçemizde meydana gelen silahlı saldırı neticesinde yabancı uyruklu A.K. (1994) isimli şahıs hayatını kaybetmiş, şahsın arkadaşı F.M. isimli yabancı uyruklu şahıs da ağır yaralanmıştır. Saldırıda A.K'nın koruma görevlisi E.K. de ayağından yaralanmıştır. Olay yerinde yapılan incelemede saldırıda kullanıldığı düşünülen susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştur. Saldırıda yaralanan 2 kişinin tedavisi, kaldırıldıkları hastanede devam etmektedir. Olayın failinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır." denildi.

MOSSAD İZİ VAR MI?

İstanbul Kağıthane'de yaşanan olayın İsrail istihbarat örgütü MOSSAD ile ilgili bağı olduğuna dair ize rastlanmadı. Bu konuda araştırmalar devam ederken, öldürülen Arap asıllı İsrail vatandaşının Arap menşeili bir suç örgütü ile bağlantısı olduğu öne sürüldü.

Çatışmadaki taraflar arasında alacak-verecek konulu husumet bulunduğu, iki yıl önce İstanbul Kağıthane'de bir rezidansta aralarında silahlı kavga yaşandığı öğrenildi.

Bu yaşanan olayın da önceki olayla bağlantısı üzerinde durulduğu öğrenildi.