Kağıthane'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Kağıthane’de 29 Ekim günü Kaymakamlık binasında tebrikat buluşmasıyla başlayan kutlama programları daha sonrasında Kağıthane Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleşen etkinliklerle devam etti. Etkinliklere Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kaymakam Hasan Göç, Albay Uğur Alpat, mülki erkan, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik programında öğrenciler Cumhuriyet’in kuruluşunu anlatan çeşitli gösteriler sunarken; şiir, kompozisyon ve resim dallarında düzenlenen yarışmalarda başarı elde edenler hediyelerle ödüllendirildi.

Programda Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak başladığı konuşmasına; ‘’ Aziz milletimizin ortaya koyduğu büyük mücadele 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanıyla birlikte taçlanmış, milletimize Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurma gücü vermiştir.” diyerek devam etti.

Başkan Öztekin; ‘’Bin yıldır bu topraklardayız. Selçukludan bugüne kadar devletimiz payidar olmaya devam etmektedir. Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı ve son olarak Barış Pınarı Harekatı’ndaolduğu gibi Türkiyemiz ilelebet varlığını koruyacaktır. O yüzden burada özellikle genç öğrencilerimize çok büyük bir görev düşmektedir. Hem Cumhuriyetimizin 100.yılı 2023 yılı, hem İstanbul’un fethinin 600.yılı 2053 ve Malazgirt’le beraber Anadolu’nun Türklere yurt olduğu dönemin 1000.yılı 2071 yılındaki hedeflere devam edeceğiz. Bugün 96.yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyetimiz,100. yılına ilerlerken de hep birlikte inşallah çok daha güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Bedeli ne olursa olsun devletimizin bekası, milletimizin kararlılığı ve azmi, merhameti her türlü engeli aşacak. Adaletin, barışın ve sevginin dilini dünyaya hakim kılacaktır.’’ dedi.