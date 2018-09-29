THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Kağıthane'de bıçaklandı! 50 metre yürüdü sonra...

Kağıthane'de fırından ekmek almaya gittiği öğrenilen Tarık K. kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 08:38
Kağıthane'de bıçaklandı! 50 metre yürüdü sonra...

Olay, Gürsel Mahallesi'nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarık K., ekmek almak için girdiği fırından çıktığı sırada Bergüzar Sokak üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası Tarık K. boğazına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, bıçaklı kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar kanlar içinde kalan Tarık K.'yı görünce durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada Tarık K. da kendi imkanlarınla yaralı halde ilerlemeye çalıştı. Yaklaşık 50 metre yaralı halde ilerleyen Tarık K. daha fazla dayanamayıp olduğu yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede yerde kanlar içinde yatan Tarık K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay gerçekleştiği yerde geniş güvenlik önlemi alırken, çevredeki vatandaşların da bilgisine başvurarak güvenlik kamera çalışması yaptı. Polis ekipleri saldırgan kişi ya da kişilerin kaçış istikametini belirlemek için çalışma başlattı. Olay yeri çalışmasının ardından, Tarık K.'nın cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 08:38
  1. bıçaklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anlaşma onaylandı! Hindistan da S-400 alıyor
    1. Anlaşma onaylandı! Hindistan da S-400..
    2. ABD filmlerinde yakalanmıyordu! Beni..
    3. Francesco Totti ile De Rossi arasında..
    4. İstanbul Acıbadem semalarındaki o..
    5. Galatasaray maçı öncesi Porto'da..
    6. Gazeteci Merkel’e soruyor: “Sivas..
    7. Kalkınma Bankası yeniden..
    8. 8 aylık toplam ihracat 108 milyar..
    9. 5 trilyon doları yöneten yatırımcılara..
    10. Meclis 1 Ekim’de çalışmalarına başlıyor
    11. Burslar için son fırsat
    12. Ankara'da yine çakmak gazı, yine..
    13. İdlib'de sesler çoğalıyor: Türkiye..
    14. 2018 YKS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM..
    15. İsrail İHA'ları Yunanistan'a..
    16. Benzia: Umarım Fenerbahçe'de kalırım
    17. İstanbul’da okullara fırtına tatili..
    18. Meteorolojiden İstanbullulara sağanak..
    19. Teknofest’in çınarı ödülünü Başkan’dan..
    20. Açıklama geldi: ABD'den Basra kararı!
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?