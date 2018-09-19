Kağıthane’de AVM’de silahlı baskın!

İstanbul Kağıthane'de silahıyla bir AVM'ye giren şahıs, polisi alarma geçirdi. Bir iş yeri sahibiyle alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen şüpheliyi ikna çalışması gerçekleşteriliyor. AVM’ye Özel harekat ekipleri de buraya geldi.

Edinilen bilgiye göre AVM'ye gelen bir kişi, yemekhane ve kafeteryaların bulunduğu bölümde silahını çıkardı. Elinde silah bulunan kişiyi gören güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. AVM'ye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat ekipleri de buraya geldi. Silahlı kişinin, AVM'de iş yeri bulunan bir kişiyle alacak verecek meselesi olduğu öne sürülürken polis ekiplerinin ikna çalışması sürüyor.