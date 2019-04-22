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Kağıthane'de 4 katlı bina neden çöktü? Çöken bina ile ilgili son gelişmeler

Kağıthane'de 2 yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çöktü. Duvarla birlikte yolun bir bölümü de çökerken, iki otomobil inşaat alanına düştü. Olaydan dakikalar sonra tüm televizyonlar canlı yayındayken tahliye edilen 4 katlı bir bina da çöktü. Peki bina neden çöktü? Kağıthane'deki çöken bina ile ilgili son gelişmeler...

22 Nisan 2019 Pazartesi 19:10
Kağıthane'de 4 katlı bina neden çöktü? Çöken bina ile ilgili son gelişmeler

Kağıthane'de 2 yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çöktü. Duvarla birlikte yolun bir bölümü de çökerken, iki otomobil inşaat alanına düştü. Olaydan dakikalar sonra tüm televizyonlar canlı yayındayken tahliye edilen 4 katlı bir bina da çöktü. Peki bina neden çöktü? Kağıthane'deki çöken bina ile ilgili son gelişmeler...

Çağlayan Mahallesi Akıcı Sokağı'nda bir inşaatın istinat duvarında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle istinat duvarının üst sokağındaki bazı
binalar, risk nedeniyle tahliye edildi.

Boşaltılan binalardan biri, toprak kayması sonucu çöktü. İki otomobil binanın enkazının altında kaldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Yıkımın ardından bölgede toprak kaymaları meydana geldi. Çevresindeki 21 bina boşaltılarak güvenlik önlemleri alındı.

Kağıthane Belediye Başkanı'nın çöken bina ile ilgili açıklaması

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yıkılan bina ve yıkım tehlikesi yaşayan binalar hakkında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Öztekin, "Bugünden itibaren yıkıma başlıyoruz. Arkada kalan binalara da bakıp, hızlı bir şekilde tahliyelerini yaptık. İlçemizde yıkılması gereken, depreme dayanıksız bina varsa biz hepsini yıkacağız. Vatandaşımızın rızası önemli ama vatandaşımızın canından hiçbir şey kıymetli değil" dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Çevre ve Şehircilik İl müdürümüz burada. Tün bakanlık yetkililerimizle beraber, belediyemizle birlikte takip ediyoruz. Tüm komşularımızın sıkıntı olmaması için bu süreç içinde hem bu akşam konaklayacakları yerleri hem de diğer barınma ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayacağız. Çünkü eğitim de devam ediyor aynı zamanda. Çocuklarımızla beraber de bu süreci hızlı bir şekilde geçireceğiz. TOKİ de işin içerisinde şu anda. TOKİ'nin yetkilileri de buraya geliyor. Bölgedeki dönüşümü hızlı bir şekilde sağlayarak, sadece bu binalar değil, bunlar gibi olan binaların tespitini önceden yapmıştık. Bunlarla ilgili de TOKİ ve bakanlığımız aracılığıyla hızlı bir şekilde çözüm bulacağız." diye konuştu.

Yıkımla alakalı bilgi veren Mevlüt Öztekin, “Buradaki binanın kontrollü yıkımı gerçekleştireceğiz. 21 binayı boşaltmıştık. Ortalama 200 daire civarında. Orayı da kontrollü bir şekilde yakıp, arkadaki binaları güvenlik altına alacağız. Burada tedbiren dolgu malzemelerini oluşturup, binalarla ilgili gerekli çözümü bularak, yerinde dönüşüme devam edeceğiz. Yıkılan binada 4 daire vardı. Binada 15 kişi yaşıyordu. Bu akşam saat 19.00 gibi burada oturan vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Onların ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde göreceğiz. Bugünden itibaren yıkıma başlıyoruz. Arkada kalan binalara da bakıp, hızlı bir şekilde tahliyelerini yaptık. İlçemizde yıkılması gereken, depreme dayanıksız bina varsa biz hepsini yıkacağız. Vatandaşımızın rızası önemli ama vatandaşımızın canından hiçbir şey kıymetli değil.” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 19:10
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