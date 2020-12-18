Kağıthane Meydanı Açılış Töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kağıthane Meydanı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Kentsel dönüşüm projeleri sürüyor. Ülkemizin 4 bir yanında sözümüzü yerine getirecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Şehirlerimizin çehrelerini değiştiriyoruz. Özel projelerle, sosyal destek programıyla milletimizin her kesimine hizmet götürüyoruz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'un yıldızı haline getirecek yatırımları hayata geçiyoruz. 620 yataklı hastaneyi inşallah yakında tamamlıyoruz. Metroyu önümüzdeki bahar aylarında açmayı planlıyoruz. İlçemize 2 millet bahçesi kazandırmanın hazırlığı içerisindeyiz." dedi.

Yepyeni bir Türkiye inşa ediyoruz. Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve buna bağlı ekonomik sıkıntılara rağmen, Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor. Dışarıdaki şaşkınları anlayabiliyoruz ama maalesef içerideki şaşkınları anlayamıyoruz. AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelttiklerine baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz.

Biz bunların ciğerini biliriz

Biz bunları ülkenin yerli ve milli sanayisini, ekonomisini engellemek için attıkları taklalardan biliriz. Biz bunları herkesi benzer ithamlarla suçladıkları halde, kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerine kör, sağır kalmalarından biliriz. Biz bunların ciğerini biliriz. İnşallah 2023'e kadar milletimize hizmetleri bıkmadan usanmadan anlatacağız.

Bu mücadeleyi sürdüreceğiz

Kapısını çalmadık, gönlünü kazanmadık tek bir fert kalmadan bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Yatırım yapmaya, proje üretmeye, eser inşasına devam edeceğiz. Açılışını yaptığımız Kağıthane meydan projesi işte bunlardan biridir. Tüm Kağıthanelileri bu güzel eserle birlikte baharı kutlamaya özellikle davet ediyorum.

İnşallah baharla birlikte anneler, çocuklarıyla birlikte burada güzel vakit geçirecekler.