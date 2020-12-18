  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kağıthane Meydanı Açılış Töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Kağıthane Meydanı Açılış Töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 14:48:00 - 2020-12-18 15:08:23
Kağıthane Meydanı Açılış Töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kağıthane Meydanı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. 

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Kentsel dönüşüm projeleri sürüyor. Ülkemizin 4 bir yanında sözümüzü yerine getirecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Şehirlerimizin çehrelerini değiştiriyoruz. Özel projelerle, sosyal destek programıyla milletimizin her kesimine hizmet götürüyoruz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'un yıldızı haline getirecek yatırımları hayata geçiyoruz. 620 yataklı hastaneyi inşallah yakında tamamlıyoruz. Metroyu önümüzdeki bahar aylarında açmayı planlıyoruz. İlçemize 2 millet bahçesi kazandırmanın hazırlığı içerisindeyiz." dedi.

Yepyeni bir Türkiye inşa ediyoruz. Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve buna bağlı ekonomik sıkıntılara rağmen, Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor. Dışarıdaki şaşkınları anlayabiliyoruz ama maalesef içerideki şaşkınları anlayamıyoruz. AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelttiklerine baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz.

Biz bunların ciğerini biliriz

Biz bunları ülkenin yerli ve milli sanayisini, ekonomisini engellemek için attıkları taklalardan biliriz. Biz bunları herkesi benzer ithamlarla suçladıkları halde, kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerine kör, sağır kalmalarından biliriz. Biz bunların ciğerini biliriz. İnşallah 2023'e kadar milletimize hizmetleri bıkmadan usanmadan anlatacağız.

Bu mücadeleyi sürdüreceğiz

Kapısını çalmadık, gönlünü kazanmadık tek bir fert kalmadan bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Yatırım yapmaya, proje üretmeye, eser inşasına devam edeceğiz. Açılışını yaptığımız Kağıthane meydan projesi işte bunlardan biridir. Tüm Kağıthanelileri bu güzel eserle birlikte baharı kutlamaya özellikle davet ediyorum.

İnşallah baharla birlikte anneler, çocuklarıyla birlikte burada güzel vakit geçirecekler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia: Katil Sisi'nin oğlu!
Dünya

İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia: Katil Sisi'nin oğlu!

Kahire’de 2016’da İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni’nin işkence ile öldürülmesi, İtalya ile Mısır arasında krize neden olmuştu. İtalya..
Haluk Özdil 'ilaçlardaki o maddeye dikkat' dedi ve ekledi: Arabayla zorla evimden alındım
Gündem

Haluk Özdil 'ilaçlardaki o maddeye dikkat' dedi ve ekledi: Arabayla zorla evimden alındım

Yazar Haluk Özdil, gazeteci Murat Zurna'ya yaptığı açıklamada, ilaç ve aşılara ilişkin çok çarpıcı uyarılar yaptı.
ABD’nin çok ilerisinde! Putin ‘panzehir’i açıkladı
Dünya

ABD’nin çok ilerisinde! Putin ‘panzehir’i açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın toplantısında bahsettiği S-500, düşmanın hipersonik silahlarına karşı olası bir 'panzehir' olar..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay