Kagawa Real Zaragoza'da Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Japon futbolcu Shinji Kagawa, İspanya temsilcisi Real Zaragoza ile anlaştı

ANKARA (AA) - İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Real Zaragoza, Japon futbolcu Shinji Kagawa ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Borussia Dortmund ile bonservisi konusunda yapılan anlaşmanın ardından 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile iki yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi. Son olarak geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Shinji Kagawa, Süper Lig'de 14 maçta 4 gole imza atmıştı. Avrupa kariyerinde Borussia Dortmund'un yanı sıra Manchester United forması da giyen Kagawa, Japonya Milli Takımı'nda 97 karşılaşmada 31 kez ağları sarstı.







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