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Kaftancıoğlu’nun duruşması başladı! Teröre destek ve Cumhurbaşkanı’na hakaretten yargılanıyor

Devleti aşağılayan, terör destekçiliği niteliği taşıyan, Cumhurbaşkanı’na ve annesine hakaret içeren tweetleri sebebiyle Canan Kaftancıoğlu'nun duruşması bugün Çağlayan adliyesinde görülecek. 23 Haziran seçimlerinin ardından CHP’nin aldığı oylarla güç bulan Kaftancıoğlu, davaya konu tweetlerinin yanı sıra, LGBTİ ve gezi yanlısı tweetleriyle de milletin tepkisini çekmeye devam ediyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:36
Kaftancıoğlu’nun duruşması başladı! Teröre destek ve Cumhurbaşkanı’na hakaretten yargılanıyor

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na, sosyal medyada paylaştığı tweetler sebebiyle 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış, duruşması 18 Temmuz’a ertelenmişti. “Terör örgütü propagandası yapmak” ve “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gibi suçlarından yargılanan Kaftancıoğlu, 23 Haziran belediye seçimleri sonrası attığı gezi eylemlerine ve eşcinsellere destek tweetleriyle de halen teröre ve devlet düşmanlarına yandaşlığını sürdürüyor.

Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesine hakaret etmişti

Gezi isyanına ve gezi eylemcisi teröristlere desteğini gösterebilmek için duvar yazıları paylaşan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve annesine hakaret etmişti. İnkar ettiği tweetlerin polis raporuyla müsbet kılınmasının ardından kendisine ait olduğunu itiraf eden Kaftancıoğlu, yaptığı paylaşım hakkında, “Gezi olaylarıyla ilgili paylaştığım her şeyin arkasındayım, bir şey hariç. O zamanlar ben de herkes gibi bir sürü duvar paylaşımı ve yazılar paylaştım. Orada gözümden kaçmış bir şey var. Hepimiz insanız ve hata yapabiliriz” diyerek Erdoğan’dan özür dilemişti.

Gezi eylemlerinde, devleti milyarlarca lira zarara uğratan teröristleri savunmuştu

Ağacı bahane ederek isyan düzenleyen, polis arabalarını ateşe veren, kaldırım taşlarıyla polislere saldıran gezici teröristleri savunan Kaftancıoğlu, gezi eylemleri sırasında ölen isyancılar “Ali İsmail Korkmaz, Abdullah Cömert, Ahmet Atakan”ın ailelerini Hatay’da ziyaret etmiş, aynı şehirde yaşayan şehit Ferhat Gedik’in ailesini ziyaret etmemesi sonrası şehit annesinden tepki görmüştü. Gezi finansörü Osman Kavala için mahkemelerde destek konuşmaları yapan CHP İl Başkanı, “Gezi davası için silivrideyiz” tweeti atmıştı. Dün yayınlanan haberlerde Osman Kavala’nın Soros ile ilişkisini itiraf ettiği öğrenildi. Kavala’nın yaptığı itiraf, Kaftancıoğlu’nun Kavala’ya olan desteğinin ardında neler olduğunu da ortaya çıkarmış oldu.

Can Dündar’ı ve Demirtaş’ı destekleyen Piri’ye tebrik mesajı yolladı

Canan Kaftancıoğlu, 23 Haziran seçimlerindeEkrem İmamoğlu’nu destekleyen Kati Piri’ye tebrik mesajı yayınlamıştı. Kati Piri Türkiye’den Avrupa’ya kaçan ve hakkında yakalama kararı bulunan Can Dündar ve tutuklu PKK sevici HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile Brüksel’de bir araya gelip fotoğraf çekinerek onlara desteğini göstermişti.

Lut Kavmi’nin torunlarına destek veriyor

İstanbul Sözleşmesi’yle birlikte hayatımıza iyiden iyiye giren ve aile kavramını yok etmek üzere faaliyetlerde bulunan eşcinsel güruha destek veren Kaftancıoğlu, “Hür doğup, hür yaşayanlara selamla…” ifadeleriyle paylaştığı pride mesajıyla halkın tepkisini çekmişti. İmam hatip düşmanlığı aşikar olan CHP’nin İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Dr. Naci Ekşi Anadolu Lisesi’nin, İmam Hatip Lisesi’ne dönüştürülmesini de reddetmiş, “Takipçisiyiz, izin vermeyeceğiz” ifadeleriyle imam hatip karşıtı duruşunu yinelemişti.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:36
  1. Hatay
  2. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
  3. Cumhurbaşkanı’na hakaret
  4. Terör örgütü propagandası yapmak
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Gezi olayları
  7. Ali İsmail Korkmaz
  8. Abdullah Cömert
  9. Ahmet Atakan
  10. Can Dündar
  11. Selahattin Demirtaş
  12. Kati Piri
  13. Ekrem İmamoğlu
  14. Dr. Naci Ekşi Anadolu Lisesi
  15. İstanbul Sözleşmesi
  16. Eşcinseller

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