Kaftancıoğlu'ndan Fincancı'ya destek! Mermileri böyle savundu
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün gözaltına alınan Türk Tabipler Birliği Başkan Fincancı'nın evinden çıkan mermileri savundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullanmakla suçlayan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın evinde yapılan aramada kalaşnikof mermisi, tabanca mermisi ve örgütsel el kitabı çıktı.
"Delici aletle karşılaşabilirsiniz"
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Twitter adresinden yaptığı paylaşımla Fincancı'ya destek verdi.
Fincancı'nın evinden çıkan mermilerin normal olduğunu söyleyen Kaftancıoğlu, "Sevgili emniyet mensupları bir Adli Tıpçının evinde, iş yerinde arama yaparsanız eğer ayı haricinde (adli olaya karışmışsa o da olabilir:) kemik, başkasına ait kıl, tüy, kesici-delici alet ve ateşli silah materyalleriyle karşılaşabilirsiniz Korkmayın onlar sizin iyiliğiniz içindir" dedi.
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