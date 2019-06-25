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Kaftancıoğlu'dan ülkücü camiayı tahrik eden paylaşım!

Kocası bir kilo domuz etini 7 dakikada yiyen CHP'nin en tartışılan ismiCanan Kaftancıoğlu, sosyal medyada Ülkücü camiayı tahrik eden skandal bir paylaşıma imza attı.

25 Haziran 2019 Salı 09:34

CHP içerisinde dahi tartışma konusu olan, radikal sol örgütlerle ilişkileri gündeme gelen ve seçimin yenilenmesi kararının ardından genel merkezin kararı ile geri plana çekilen Canan Kaftancıoğlu'nun provokasyon kokan paylaşımı büyük tepki çekti.

Zafer sarhoşu oldu

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanmasının ardından zafer sarhoşu olan Kaftancıoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İstanbul'a gelişi sırasında çekilen videoyu geriye sardırarak paylaştı. Kaftancıoğlu'nun gülücük emojisi ile patlaştığı ve kendince Fetih Marşı ile İstanbul'a gelen Bahçeli'yi İzmir Marşı ile geri gönderdiklerini ima ederek alay etmeye kalktığı video sosyal medyada da büyük tepkiye neden oldu.

Bir çok vatandaş, Kaftancıoğlu'nun bu paylaşımını Ülkücü camiaya hakaret ve saygısızlık olarak değerlendirdi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 09:34
  1. İzmir
  2. CHP
  3. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  4. Fetih Marşı
  5. Canan Kaftancıoğlu

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  • bence hakaret yokbence hakaret yok1 sa önce
    canan hanımı sevmem ama bu hakaret değildir.
  • BelcikaliBelcikali1 sa önce
    Lan ser.siz domuz yapili kadin kaninami susadin 
  • AlperenAlperen1 sa önce
    Bunlar mı ülkücü? Hepsi soytarı, Audi mercedeslere binmişler mehter marşı eşliğinde kıçlarını gezdiriyorlar, öcalan kardeşleri devletin televizyonunda konuk eden ortaklarına sen ne yapıyorsun diyemeyen mafya bozuntusu tatlı su milliyetçileri!
  • kiowakiowa1 sa önce
    bu vb. teröristlerden ve vatan hainlerinden ne beklenirki,,kendilerine siyaseti,kemalzimi,demokrasi maske ve kılıf edip her türlü ihanet ve arsızlığı yapan bunlar utanmayan ve azgınlaşan yine bunlar.
  • alparslanalparslan1 sa önce
    yediği et videosu yok mu hiç ??? ülkücü kardeslerimizde domuz videosu yaparak cevap verseler iyi olacak. bunlar iyice azdı ve ALLAH birbirlerinden versin belalarını ve müslümana bulaştırmadan insallah. ahlaksız karı, daha dogrusu kokona.
  • geylan -igeylan -i1 sa önce
    sizin bu pervasızlığınız bile cananı atatürkçü yaptı biraz suçu kendinizde arayın aynı zamanda chp kavga çıkartamazsınız bu saatten sonra boşa çabalamayın...

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