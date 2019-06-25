Kaftancıoğlu'dan ülkücü camiayı tahrik eden paylaşım!

CHP içerisinde dahi tartışma konusu olan, radikal sol örgütlerle ilişkileri gündeme gelen ve seçimin yenilenmesi kararının ardından genel merkezin kararı ile geri plana çekilen Canan Kaftancıoğlu'nun provokasyon kokan paylaşımı büyük tepki çekti.

Zafer sarhoşu oldu

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanmasının ardından zafer sarhoşu olan Kaftancıoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İstanbul'a gelişi sırasında çekilen videoyu geriye sardırarak paylaştı. Kaftancıoğlu'nun gülücük emojisi ile patlaştığı ve kendince Fetih Marşı ile İstanbul'a gelen Bahçeli'yi İzmir Marşı ile geri gönderdiklerini ima ederek alay etmeye kalktığı video sosyal medyada da büyük tepkiye neden oldu.

Bir çok vatandaş, Kaftancıoğlu'nun bu paylaşımını Ülkücü camiaya hakaret ve saygısızlık olarak değerlendirdi.