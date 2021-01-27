Kaftancıoğlu ‘militanım’ derken kendini ele verdi! Canan’ın mücadele yöntemine bak, adını koy

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Terör örgütleri PKK ve DHKP-C’ye olan yakınlığıyla dikkat çeken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisine yönelik söylenen, “Militan” eleştirilerine cevap verirken rezil rüsva oldu. “Militan” kelimesinin Türkçe sözlük karşılığını paylaşan Kaftancıoğlu, önceki dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti devletine “seri katil” dediği, polisleri katil olarak tanımladığı, öldürülen PKK’lılar yayınladığı taziyeleri akıllara getirdi.

Türkçe anlamını paylaştı

Kaftancıoğlu, kendisine yönelik eleştirilere, “Militan” kelimesinin Türkçe anlamını paylaşarak cevap vermeye kalkıştı. Kaftancıoğlu, “Partimin militanı olduğum doğrudur. İktidara tavsiyem, ülkeye demokrasi, adalet getirmek ve yoksulluğu bitirmek için çaba gösteren CHP militanlarıyla uğraşacaklarına terör örgütü militanlarıyla ilgilenmeleridir. Militan olmak değil, hangi amaçta militanlık edildiğidir önemli olan!” diye yazdı.

Terör örgütü militanlarına kim kucak açtı!

Devletin teröristlerle etkin mücadelesini baltalamak için elinden geleni ardına koymayan Kaftancıoğlu’nun, “Terör örgütü militanlarıyla ilgilenin” demesi oldukça manidar bulundu. Başta DHKP-C’liler olmak üzere, teröristlerin yaptıkları eylemlerde hemen desteğe koşan Kaftancıoğlu’nun devlete destek olmak yerine köstek olmayı tercih ettiği halde, “Terör örgütü militanlarıyla ilgilenin” diyerek aklınca tepki göstermesi okuyanları güldürdü. Son olarak Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencileri kışkırtmak isteyen DHKP-C’li militanlara yine Kaftancıoğlu eylem alanına giderek destek vermişti.

Ayrıca Kaftancıoğlu, yine militanların halkı kışkırtmasıyla başlayan ve PKK elebaşısı Abdullah Öcalan gibi teröristlerin posterlerinin açıldığı Gezi Parkı eylemleri için, “Devlet katil değil, seri katil” ifadesini kullanmıştı. Halkı devlete karşı kışkırtmaya çalışan militanlarla mücadele edilen Gezi Parkı’nda devlete karşı bir duruş sergileyen Kaftancıoğlu’nun, şimdi devlete aklınca rota çizmesi pes dedirtti.

Hangi militanlara hizmet ediyorsun?

Kaftancıoğlu açıklamasında, “Militan olmak değil, hangi amaçta militanlık edildiğidir önemli olan” diye yazdı. DHKP-C’lilerin, “Katil polis” ifadesini paylaşan, ayrıca devlete de “Seri katil” diyen Kaftancıoğlu’nun paylaşımları halen sosyal medya hesaplarında dururken, hangi militanlara, hangi amaçlarla hizmet ettiği de merak konusu oldu.

Aynı zamanda Canan Kaftancıoğlu, PKK’lı Sakine Cansız öldürüldükten sonra, terörist hakkında taziye mesajı yayınlamıştı. Mide bulandıran mesaj da halen hafızalardaki tazeliğini korurken, Kaftancıoğlu’nun “hangi amaçla militanlık ettiği” sorusunun önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

Militan kelimesinin anlamını paylaşınca da rezil oldu

Tüm bunların üzerine, Canan Kaftancıoğlu’nun “militan” kelimesinin Türkçe sözlük anlamını paylaşarak da kendisini ifşa etmiş oldu. Kaftancıoğlu’nun yaptığı paylaşımda, militan kelimesi için, “Mücadelesini zor kullanarak ve yasa dışı yollarla yapan taraftar” anlamı da göze çarpıyor.

Devlete ağza alınmayacak suçlamalar yönelterek kendi polisine katil diyen, ayrıca örgüt militanlarının yanına koşmaktan geri durmayan bir CHP’linin, söz konusu tanıma daha uygun olduğu görüldü.

Terörle mücadele yöntemin bu mu?

Kaftancıoğlu'nun AK Parti'ye saldırarak, "CHP militanlarıyla uğraşacağınıza terör örgütü militanlarıyla ilgilenin" demesi de ayrı bir saçmalık olarak dikkat çekti. Açık ve net bir şekilde terör örgütü militanlarına destek veren Kaftancıoğlu'nun "terörle mücadele yöntemi" ağızları açık bıraktı!..