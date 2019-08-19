Kaftancıoğlu CHP’si terör destekçiliğinden vazgeçmiyor! Kayyum atanan belediyeleri savundu

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Şehitleri ve HDP’li olmayanları tasfiye etmelerinin ardından terör bağlantılı kişileri belediyede kadrolaştırmaları nedeniyle görevden alınan HDP’li Van, Diyarbakır ve Mardin belediye başkanlarına ilk desteği CHP’li terör sevici İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu verdi. Terör yanlısı attığı tweetleri sebebiyle yargılanan Kaftancıoğlu kayyum atanan belediyelere destek amacıyla attığı tweette, “Birileri ileri demokrasi demişti değil mi? Halk iradesine bir darbe daha: #Diyarbakır, #Mardin ve #Van Büyükşehir Belediyelerinin seçilmiş başkanlarının görevden alınarak yerlerine #kayyum atanması hukuka aykırı, halkın seçimle siyasal tercihlerine darbedir.” ifadelerini kullanarak, terör iltisakı sebebiyle görevlerine son verilen belediye başkanlarını savundu.

Teröristleri belediyeye doldurdular!

Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, kayyumun terör bağlantıları nedeniyle işten çıkarttığı 248 kişiyi, göreve başladıktan sonra belediyeye geri almış, PKK elebaşlarından Muzaffer Ayata’nın yakınını ‘başkan danışmanı’, Sabri Ok’un yeğeni Selda Baran'ı da Kadın ve Aile Daire Başkanı olarak atamıştı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 313 Hak-İş üyesini HDP'li olmadıkları gerekçesiyle işten çıkartmış ve yerlerine terör bağlantılı kişileri getirmiş, bunların yanı sıra şehit yakınlarını tespit ederek hepsinin iş sözleşmelerini feshetmişti. Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında ise geçtiğimiz günlerde HDP'li olmayan ilçelerin yardım taleplerini reddettiği ve diğer HDP'li illerin belediyelerine yardım yaptığı gerekçesiyle Van Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından soruşturma başlatılmıştı.