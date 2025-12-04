"Kafkasyalı Alimler Sempozyumu" İstanbul'da düzenlenecek
Kafkasya'nın yetiştirdiği büyük alimler ve onların Anadolu'ya uzanan ilim mirası, İstanbul’da düzenlenecek olan “Kafkasyalı Alimler Sempozyumu"nda tüm yönleriyle ele alınacak. 3 oturumda 13 alimin hayatı ve eserleri, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından anlatılacak.
Kafkas Kültür, Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından düzenlenen "Kafkasyalı Alimler Sempozyumu", 6 Aralık'ta İstanbul'daki İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) gerçekleştirilecek.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Kafkasya'nın ilim geleneği, entelektüel mirası ve günümüze etkilerinin ele alınacağı sempozyumda, farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacılar bir araya gelecek.
Sempozyumda, alimlerin Kafkasya'dan Anadolu'ya uzanan ilim yolculuğu ve düşünsel yapıları mercek altına alınacak. Program, Rümeysa Elif Sarıaslan'ın sunumuyla 10.30'da açılış konuşmalarıyla başlayacak.
Doç. Dr. Yunus Emre Özsaray başkanlığında gerçekleşecek ilk oturumda, Prof. Dr. Fethi Güngör, Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özsaray ve Dr. Hayati Bice konuşma yapacak.
Dr. Mehmet Erken başkanlığındaki ikinci oturumda Prof. Dr. Mehmet Kemal Atik, Mustafa Bektaşoğlu, Erdal Özden ve Vacit Kip sunum yapacak.
Dr. Emir Fatih Akbulat'ın yöneteceği son oturumda ise Fethi Güngör'ün yanı sıra Prof. Dr. Mustafa Özel, Doç. Dr. Necmeddin Azak, Dr. Erhan Erken ve Dr. Fatih Çollak bildirilerini sunacaklar.