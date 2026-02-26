  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rus Liderden Kur’an-ı Kerim’e Büyük Tazim! Putin Kur'an'a Koştu, Dünya ‘Hu’ Sesiyle İnliyor! Akın Gürlek net konuştu: Umut hakkı yok Kitle imha masalı geri döndü! ABD’den İran’a ‘tanıdık’ suçlama İZBETON davasında ikinci duruşma Tunç Soyer ve saz arkadaşları hesap veriyor Çok sayıda gözaltı var! İzmir’de suç örgütüne operasyon Ultra zengin ailenin tüm fertleri aynı gün kayboldu! "Teslim olmayacağız" diyen Arakçi: Savaşa da hazırız barışa da Ak Partili isimden Tarihi Uyarı: Silahlı Gücün Varsa Liderin Rahat Konuşur! “Fenomen İlahi” Kültürel Uyanışın İşareti mi? MR sayısı 15 milyona, tomografi sayısı ise 17 milyona ulaştı Almanya değil dünya bizi kıskanıyor
Dünya Kafkasya’da yeni güç hattı: Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan bloğu
Dünya

Kafkasya’da yeni güç hattı: Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan bloğu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Kafkasya’da yeni güç hattı: Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan bloğu

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan'ın verimli üçlü işbirliği formatı oluşturduğunu belirterek "Türkiye'nin sanayi kapasitesi, teknoloji olanakları, Avrupa Birliği ile gümrük entegrasyonu ve ilişkileri Azerbaycan ve Gürcistan'a büyük değer katacaktır." ifadelerini kullandı.

Cabbarov, Gürcistan'ın Telavi şehrinde düzenlenen 7. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

Bugünün, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de işlediği Hocalı Katliamı'nın yıl dönümü olduğunu hatırlatan Cabbarov, 34 yıl önce 613 masum insanın acımasızca katledildiğini anlattı.

Mikayıl Cabbarov, kardeş Türkiye'nin bu süreçte her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu, yine kardeş Gürcistan'ın da toprak bütünlüğünü destekleyerek Azerbaycan'ın yanında yer aldığını belirtti.

Güney Kafkasya bölgesinin tarihi dönemden geçtiğini ve barış sürecinin yürütüldüğünü söyleyen Cabbarov, komşu ve dost ülkelerin bu sürece katkılarının önemli olduğunu kaydetti.

 

Bakan Cabbarov, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan'ın bir araya gelerek verimli üçlü işbirliği formatı oluşturduğunu belirterek "İşbirliğimiz istikrarı pekiştiriyor, refahı artırıyor. İşbirliğimiz ortak enerji ve altyapı projeleri üzerinde şekillendi. Birlikte daha da ilerleme kaydedebiliriz." diye konuştu.

Azerbaycan'ın güçlü ve istikrarlı ekonomik yapıya sahip olduğunu vurgulayan Cabbarov, işgalden kurtarılan bölgelerde yapılan imar ve ihya çalışmalarından bahsetti.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov, enerji alanındaki işbirliklerine de değinerek "Türkiye ve Gürcistan'ın enerji güvenliğine katkı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. 16 ülkeye doğal gaz ihraç ediyoruz. Bunlardan 10'u Avrupa ülkesidir. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye rotası artık Avrupa enerji altyapısının bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve transit alanında üç ülkenin işbirliğinde önemli role sahip olduğunu söyleyen Cabbarov, ulaştırma olanaklarının Orta Koridor'u güçlendirdiğini söyledi.

 

Mikayıl Cabbarov, Azerbaycan'ın ana karasını Nahçıvan'a bağlayacak, Zengezur Koridoru olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) da bölgeye büyük fayda sağlayacağını vurguladı.

Ticari ilişkiler konusunda da Cabbarov, "Ticari ilişkiler işbirliğimizin temel sütununu oluşturuyor. Türkiye ve Gürcistan Azerbaycan'ın başlıca ticari ortaklarıdır. 2025'te Türkiye ile ticaret hacmimiz 7 milyar dolar, Gürcistan'la 900 milyon dolar oldu." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Cabbarov, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne olan bir kapı olarak gördüklerini belirterek "Türkiye'nin sanayi kapasitesi, teknoloji olanakları, Avrupa Birliği ile gümrük entegrasyonu ve ilişkileri Azerbaycan ve Gürcistan'a büyük değer katacaktır." dedi.

Azerbaycan Bulvarı’nda Altyapının Ardından Asfalt Hazırlığı
Azerbaycan Bulvarı’nda Altyapının Ardından Asfalt Hazırlığı

Aktüel

Azerbaycan Bulvarı’nda Altyapının Ardından Asfalt Hazırlığı

Türkiye-Azerbaycan iş dünyası Bakü’de buluştu!
Türkiye-Azerbaycan iş dünyası Bakü’de buluştu!

Kobi

Türkiye-Azerbaycan iş dünyası Bakü’de buluştu!

15 Temmuz Şehitleri, kardeş Azerbaycan’da anıldı
15 Temmuz Şehitleri, kardeş Azerbaycan’da anıldı

Gündem

15 Temmuz Şehitleri, kardeş Azerbaycan’da anıldı

Bilal Erdoğan Cumhurbaşkanlığına mı hazırlanıyor! "Burası Azerbaycan mı" diyenlere Ramazan Topdemir’den tokat gibi cevap
Bilal Erdoğan Cumhurbaşkanlığına mı hazırlanıyor! "Burası Azerbaycan mı" diyenlere Ramazan Topdemir’den tokat gibi cevap

Gündem

Bilal Erdoğan Cumhurbaşkanlığına mı hazırlanıyor! "Burası Azerbaycan mı" diyenlere Ramazan Topdemir’den tokat gibi cevap

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı!
Gündem

CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı!

Bir dönem CHP çatısı altında siyaset yapan ancak son dönemde partisindeki çarpıklıkları ve Özgür Özel’in tutarsız politikalarını eleştirdiği..
Eski Türkiye'nin milli düşmanlığı tescillendi! Başörtüsüne had bildiren, zeytinyağına zehir diyen karanlık zihniyet deşifre oldu!
Gündem

Eski Türkiye'nin milli düşmanlığı tescillendi! Başörtüsüne had bildiren, zeytinyağına zehir diyen karanlık zihniyet deşifre oldu!

Yıllarca "aile dizisi" maskesiyle evlerimize konuk edilen Bizimkiler dizisindeki skandalların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde, m..
Kılıçdaroğlu’nun planı sızdı! Bay Kemal'den yolsuzluk tutuklusu Ekrem'e ihraç
Gündem

Kılıçdaroğlu’nun planı sızdı! Bay Kemal'den yolsuzluk tutuklusu Ekrem'e ihraç

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ortaya atılan iddia kulisleri salladı. İddiaya göre; Kılıçdaroğlu, yolsuzluk tutukl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23