Kafkas Üniversitesi sözleşmeli 58 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adaylar, 19.04.2021 tarihinden itibaren 15 gün zarfında Üniversitemiz web sayfasından (http://www.kafkas.edu.tr) 657/4-b (Sözleşmeli Personel) Alımı Başvuru Sisteminden başvurularını online olarak yapacaklardır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyete başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri başvurularında sorumluluk adaylara aittir. Süresinde yapılamayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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