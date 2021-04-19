Kafkas Üniversitesi sözleşmeli 58 personel alacak
Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 2020 yılı KPSS (B) grubu puana göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, belirtilen pozisyonlara karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte 58 sözleşmeli personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adaylar, 19.04.2021 tarihinden itibaren 15 gün zarfında Üniversitemiz web sayfasından (http://www.kafkas.edu.tr) 657/4-b (Sözleşmeli Personel) Alımı Başvuru Sisteminden başvurularını online olarak yapacaklardır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyete başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri başvurularında sorumluluk adaylara aittir. Süresinde yapılamayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
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