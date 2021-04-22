Kafkas Üniversitesi hemşire alımı ne zaman ve hemşire alımına nasıl başvuru yapılır?

Kafkas Üniversite Rektörlüğü personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayınlanan ilanda, Kafkas Üniversitesi bünyesine hemşire, ebe, eczacı ve röntgen teknisyeni gibi farklı kadrolarda personel alımı yapılacağı bildirildi. İşte merak edilen haberin detayları…

Kafkas Üniversitesi personel alımı ne zaman ve personel alımına nasıl başvuru yapılır?

Kafkas Üniversitesi bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, 05.05.2021 tarihine kadar (http://www.kafkas.edu.tr) sitesinde yer alan “Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü 657/4-b (Sözleşmeli Personel) Alımı Başvuru Sisteminden başvurularını yapabilirler.

Kafkas Üniversitesi personel alım başvuru şartları nelerdir?

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

3-Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

4-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

5-657 sayılı Kanununun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,

6- KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93, lise mezunları için 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.(Eczacı pozisyonu hariç)

7- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

8- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

9-- Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3 ve 4’üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

10- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.