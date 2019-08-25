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Kafkas Üniversitesi hakkında çıkarılan dedikodulara açıklama geldi

Son günlerde Kars’ta bazı internet haber siteleri ile sosyal medya üzerinden Kafkas Üniversitesi’ne karalamaya yönelik başlatılan saldırılara rektörlükten açıklama geldi.

25 Ağustos 2019 Pazar 09:25
Kafkas Üniversitesi hakkında çıkarılan dedikodulara açıklama geldi

Son günlerde Kars’ta bazı internet haber siteleri ile sosyal medya üzerinden Kafkas Üniversitesi’ne karalamaya yönelik başlatılan saldırılara rektörlükten açıklama geldi.


Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan yazıl açıklamada, internet haber siteleri ile sosyal medya üzerinden başlatılan asılsız dedikoduların asılsız olduğuna dikkat çekildi.


Açıklamada, Kafkas Üniversitesi’nin sağlık hizmet sunumu kapasitesini artırarak, bölge halkıın il dışındaki başka sağlık tesislerine gitmelerinin önüne geçmeye çalışıldığı bu dönemde bu tür haberlerin servis edilmesi üzüntü verici olduğu vurgulandı.


Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğine Veteriner Hekim atandığı dedikoduları asılsızdır. Son günlerde sosyal medyada Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğine Veteriner Hekim Muhammet Bora Uzuner’in atandığı dedikoduları gerçeği yansıtmıyor” denildi.


Kafkas Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde hastanemiz başhekimliğine veteriner hekimin atandığı ile ilgili sosyal medyada yanlış ve maksadını aşan haberler yayımlanmaktadır. Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği yaklaşık 3 yıldır Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Yakup Baykuş (Başhekim), Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Rulin Deniz ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Sefer Üstebay tarafınca yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi.


Açıklamada özetle şöyle denildi:


“Yakın zamanda hastanemiz Başhekimliği Yardımcılığına temel tıp bölümlerini temsilen Hacettepe Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında doktorasını yapmış ve daha önce de Tıp Fakültemiz dekan yardımcılığı görevini başarıyla tamamlamış olan ve yine Tıp Fakültemiz bünyesinde yapılan sempozyumlarda organizatör olarak görev almış olan Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz atanmıştır. Bilindiği üzere üniversitelerde Tıp Fakültesi ve Hastaneler birbirinden ayrılamaz bütünün birer parçalarıdır. Tıp Fakültemiz Temel Tıp Bölümlerini temsilen tamamen iyi niyetle yapılan bu atamanın art niyetli kullanılması üzüntü verici olup, bu durum Hastanemizi, Tıp Fakültemizi, Üniversitemizi karalamaktan öteye geçmemektedir. Çok kısa bir zamanda hizmete açılmasını planladığımız bölümlerle sağlık hizmet sunumu kapasitemizi artırarak bölge halkımızın il dışındaki başka sağlık tesislerine gitmelerinin önüne geçmeye çalıştığımız bu dönemde bu tür haberlerin servis edilmesi üzüntü vericidir. Kaynağı araştırılmadan, doğrulatılmadan, hangi amaçla yapıldığı açıkça bilinen bu karalamanın takipçisi olacağımızı, gereği halinde sebepleriyle kamuoyuna paylaşım yapacağımızı tüm kanuni haklarımız saklı kalmak üzere bildiririz.”

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 09:25
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