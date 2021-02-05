‘Kafkas Kartalı’ hayırla anılıyor
İsmi Türkiye’de ve birçok Müslüman ülkede sosyal hayatın her alanında yaşatılan, Çarlık Rusyası’na karşı verdiği mücadeleden dolayı Türkiye’de “Kafkas Kartalı” olarak bilinen Şeyh Şamil, vefatının 150. yılında anılıyor.
İmam seçildiği yıllarda Rusya’nın askeri gücünün çokluğu ve ellerindeki imkanlara rağmen, kurduğu düzenli orduyla uzun süre önemli bir mücadele sürdüren Şeyh Şamil, bilinen hayatının yaklaşık 35 yılını mücadeleyle geçirdikten sonra hac görevini ifa etmesinin ardından, 4 Şubat 1871’de Medine’de hayatını kaybetmişti.