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Aktüel Kafenin bahçesine giren otomobilin çarptığı iki kişi yaralandı
Aktüel

Kafenin bahçesine giren otomobilin çarptığı iki kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 21:20:28 -
Kafenin bahçesine giren otomobilin çarptığı iki kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde ehliyeti olmadığı iddia edilen sürücünün otomobiliyle kafenin bahçesine girmesi sonucu iki kişi yaralandı.

S.İ. kullandığı 10 RT 556 plakalı otomobille, Eroğlan Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin otoparkından çıkmak isterken bir kafenin bahçesine girdi.

Otomobilin çarpması sonucu kafede oturan Sibel Kurt ve Ahmet Yüceer, yaralandı.

Yaralılar, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ehliyeti olmadığı iddia edilen sürücü kadın, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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