Kafe yangını söndürüldü
Adana'da bir kafede çıkan yangın, büyük bir felakete neden olmadan söndürüldü.
Adana'nın Çukurova ilçesinde, kafeteryada çıkan yangın hasara neden oldu.
Beyazevler Mahallesi'ndeki işletmenin mutfağında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İş yerine yayılan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Kafeteryada hasara neden olan yangının mutfaktaki fritözden kaynaklandığı değerlendiriliyor.
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