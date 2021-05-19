  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İslami Cihad Hareketi'nden İsrail açıklaması: Dünyanın suskunluğu arsızlıktır
Varank açıkladı: Çin ve ABD'den sonra üçüncüyüz
Şehirde bir ilk! Baş parmaktan anjiyo yapıldı
Paşinyan, Azerbaycan'ı Putin'e şikayet etti
Yaşam Kafe ve restoranlar açık mı? Lokantalar restoranlar ne zaman açılacak?
Yaşam

Kafe ve restoranlar açık mı? Lokantalar restoranlar ne zaman açılacak?

Kademeli normalleşme sürecine geçmemiz ile birlikte tedbirlerde hangi değişikliklerin olduğu merak ediliyor. Yeme içme sektörünü kapsayan restoran, kafe, lokanta gibi işletmelerin açık olup olmadığı araştırılmakta. Peki, Kafe ve restoranlar açık mı? Lokantalar restoranlar ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-19 22:26:00 -
Kafe ve restoranlar açık mı? Lokantalar restoranlar ne zaman açılacak?

Kafeler, yeme - içme yerleri açılıyor mu son dakika? Kafe ve restoranlar ile ilgili son dakika haberleri gündemde yer alıyor. Tam kapanma sonrası yayımlanan normalleşme genelgesi ile kafe, restoran ve lokantaların akıbeti yeniden gündeme geldi. Peki, restoranlar açılacak mı?

Lokantalar restoranlar ne zaman açılacak?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alınarak 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar kademeli normalleşme kararlarının uygulanmasına karar verildi.

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kademeli normalleşme kapsamında yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebilecekler.

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecekler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İmam

Benim tanıdığım Sedat Peker elbet bir gün...
  • Yanıtla
Altın alacaklar için kritik açıklama! 'Artık zamanı geldi' diyerek uyardı
Ekonomi

Altın alacaklar için kritik açıklama! 'Artık zamanı geldi' diyerek uyardı

Bayram haftasında yükselişe geçen altın fiyatlarında gidişatın ne yönlü olacağı merakla takip edilirken uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyo..
Erdoğan'ın başarısı Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan'ı rahatsız etti
Gündem

Erdoğan'ın başarısı Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan'ı rahatsız etti

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, geçtiğimiz günlerde Abdulkadir Selvi’nin paylaştığı Optimar anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk sır..
Bakan Soylu'dan Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusu: Özür dilemesi...
Gündem

Bakan Soylu'dan Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusu: Özür dilemesi...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnternethaber sahibi Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay