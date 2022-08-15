Kafe çalışanları masa yeri paylaşamadı! Zeytinburnu savaş alanına döndü..
İstanbul Zeytinburnu’nda aynı cadde üzerindeki iki kafenin çalışanları arasında "kaldırıma masa koyma" kavgası çıktı. Arbede sebebi ile cadde savaş alanına dönerken o anlar amatör kameralar tarafından kaydedildi.
İstanbul'da yer paylaşamayan kafe çalışanlarının kavgası sokağı savaş alanına çevirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Zeytinburnu 58. Bulvar üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bulvar üzerinde bulunan iki kafenin çalışanları "kaldırıma masa koydun" diyerek tartışmaya başladı.
Ortalık savaş alanına döndü!
Çalışanlar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Yaşanan arbedede taraflar kaldırıma koyduğu masa ve sandalyeleri birbirlerine fırlattı. Taburelerin havada uçuştuğu kavgada çok sayıda kişi darp sonucu yaralanırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Emniyet güçleri tarafları ayıramayınca biber gazı sıkarak kavga edenleri dağıtmaya çalıştı. Polisin uzun uğraşları sonucunda taraflar dağıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.