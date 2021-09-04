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Kafayı bulan ayyaşlar küçücük çocuğa bunu da yaptı

Aydın'da ailesi olduğu iddia edilen kişiler tarafından küçük bir çocuğa zorla alkol ve nargile içirildi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri işletmeye cezai işlem uygularken, küçük çocuğun ailesi olduğu iddia edilen şüphelileri gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 17:39:00 -
Kafayı bulan ayyaşlar küçücük çocuğa bunu da yaptı

Aydın'da küçük çocuğa alkol ve nargile içirildiği görüntüler sosyal medyada gündem konusu oldu. Kuşadası ilçesinde bir işletmede, küçük yaşta bir çocuğun nargile ve alkol içtiği görüntülendi.

Küçük yaştaki çocuk nargile içmek istemediği halde zorla nargile içiren şüpheli B.D. ve U.E.C., Kuşadası Asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılırken, işletmeye cezai işlem uygulandı.

"Kamuoyundan özür dileriz"

Görüntülerdeki işletme, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"18 yaşından küçüklere kesinlikle alkol veya tütün satışımız yoktur. Videoda görünen şahıslar aile olarak restoranımıza gelmiştir. Uygunsuz davranışlar sergilemeleri sonucu hesapları kesilip restoranımızdan gönderilmiştir. Bu uygunsuz davranıştan ve görüntülerden dolayı kamuoyundan özür dileriz. Bu tarz olaylarında her zaman karşısında olduğumuzu bildiririz.''

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