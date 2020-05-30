  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kafası korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Manisa’nın merkez Yunusemre ilçesinde evinin balkon korkuluklarına kafası sıkışan çocuğu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 17:59:56 -
Kafası korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Manisa’nın merkez Yunusemre ilçesinde evinin balkon korkuluklarına kafası sıkışan çocuğu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler kurtardı.


Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle’de evinin balkonundan dışarıyı izleyen çocuğun kafası, korkuluklara sıkıştı. Kafasını balkon korkuluklarından çıkaramayan çocuğun yardımına ilk olarak ailesi koştu. Çocuk sıkıştığı yerden çıkarılamayınca Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinden yardım istendi. Hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, küçük kızı sıkıştığı korkuluklardan kısa sürede çıkardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı