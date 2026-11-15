Kafası Karışık Ama Gerçeği Arayan Gençlere Düşündürücü Sorular

İşte o yazı;

Ateizm, agnostizm, deizm, materyalizm vb. ideolojilere inanan gençlerin arayışlarını anlamak ve onların bu arayışlarını yargılamadan, gerçeği bulmalarını kolaylaştırıcı sorular sorulması gerekir. Gençlerle yapılan diyaloglarda, sorulan her Sokratik soruya karşı materyalist, natüralist veya evrimci perspektiften belirli standart itirazların gelmesi doğal bir süreçtir. Bu itirazlar çoğunlukla "doğa yasaları", "milyarlarca yıllık zaman", "doğal seçilim", "mutasyonlar" veya "bilimin henüz bilmediği ama gelecekte açıklayacağı boşluklar (boşlukların tanrısı eleştirisi)" ekseninde toplanır.

Gençlerin tek taraflı okumalarla kendi zihin dünyalarında kapalı bir yankı odası (echo chamber) oluşturmaları ve buna "eleştirel düşünce" adını vermeleri, hem bilişsel psikoloji hem de bilgi sosyolojisi açısından üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir olgudur. Doğrulama yanlılığı (confirmation bias) olarak tanımlanan bu durum, bireyin yalnızca mevcut inancını veya inançsızlığını destekleyen verileri seçip karşıt kanıtları görmezden gelmesine yol açar.

Oysa gerçek bir akıl yürütme ve felsefi sorgulama, evrendeki ince ayar (fine-tuning) ve matematiksel düzenin kaynağını önyargısız bir biçimde masaya yatırmayı gerektirir. İnsan bedeni, tek bir döllenmiş yumurtadan (zigottan) başlayarak trilyonlarca hücrenin kusursuz bir iş bölümüyle dokuları, organları ve sistemleri oluşturduğu canlı bir üstün ilim ve sonsuz bir irade harikasıdır. Embriyolojik gelişim sürecinde hücrelerin hangi dokuya dönüşeceğini, nerede duracağını ve bedenin sağ ve sol yarısının nasıl milimetrik bir simetriyle inşa edileceğini belirleyen biyolojik programlama, tesadüf kavramıyla açıklanamayacak derecede yüksek bir enformasyon ve düzen içerir. Şimdi gençlere yönelik düşünmelerini sağlayan gerçeği bulmalarına yardımcı olacak sorulara geçelim:

1. Bir kitabın tek bir sayfasındaki anlamlı kelimelerin bile mürekkeplerin kağıda tesadüfen dökülmesiyle oluşamayacağını bilirken, her bir hücremizin çekirdeğinde yer alan ve 3 milyar harften oluşan kusursuz bir yazılımı (DNA'yı) sadece kör tesadüflere bağlamak sence ne kadar bilimsel bir tutarlılık taşır?

• Olası İtiraz: "DNA bir mürekkep lekesi değil; kimyasal bağların milyonlarca yıl boyunca fizik ve kimya yasalarına göre birleşmesiyle oluşmuş bir moleküldür."

• Karşı Argüman: Kimya yasaları harflerin (nükleotidlerin) birbirine nasıl bağlanacağını açıklar ama o harflerin hangi sırayla dizilip anlamlı bir genetik şifre (enformasyon) oluşturacağını belirlemez. Tıpkı kağıt ve mürekkebin kimyasal özelliklerinin bir romanın cümlelerini yazamaması gibi, madde de kendi başına anlamlı bir bilgi kodu üretemez; bilgi her zaman zihinsel bir kaynağa işaret eder.

2. Evrendeki tüm maddeyi oluşturan atomların çekirdeğindeki proton ve nötronları bir arada tutan güçlü nükleer kuvvet, şu anki değerinden sadece yüzde 2 oranında farklı olsaydı hiçbir atom oluşamazdı; atomun içindeki bu milimetrik matematiksel dengeyi kuran irade ve hesaplama gücü kime aittir?

• Olası İtiraz: "Evrendeki sabitler böyle olduğu için buradayız; farklı olsaydı zaten bunları soracak kimse olmazdı (Antropik İlke)."

• Karşı Argüman: İdam mangasının önüne dizilen 100 keskin nişancının tamamının ıskalaması sonucu hayatta kalan bir mahkumun "Ölseydim zaten bunu düşünemezdim, hayatta olduğuma göre şaşırmaya gerek yok" demesi ne kadar mantıksızsa, evrendeki hassas ayarları sadece "var olduğumuz için böyle" diyerek geçiştirmek de o kadar yüzeyseldir; asıl soru o nişancıların neden ıskaladığıdır.

3. Şu an iletişim kurduğun bir yapay zeka yazılımının bile arkasında binlerce mühendisin aklı, yılların bilgi birikimi ve satırlarca kodlama varken; kendi kendine düşünebilen, hissedebilen ve yapay zekayı üretebilen insan beyninin arkasında hiçbir ilim ve irade olmadığını söylemek mantıkla bağdaşır mı?

• Olası İtiraz: "Yapay zeka dışarıdan müdahaleyle yapıldı, insan beyni ise doğanın kendi içindeki biyolojik süreçlerle milyonlarca yılda evrildi."

• Karşı Argüman: Milyonlarca yıl gibi uzun bir zaman dilimi, tek başına akılsız bir sürece bilinç ve tasarım yeteneği kazandırmaz; sıfırı kaç milyar yılla çarparsanız çarpın sonuç yine sıfırdır. Yapay zekanın arkasında insan aklı varken, o insan aklını var eden sistemin arkasında hiçbir ilim olmadığını söylemek, eseri kabul edip sanatçıyı inkar etmektir.

4. Doğa yasalarının (örneğin yerçekimi veya termodinamik yasalarının) evrenin her yerinde ve her zaman aynı matematiksel kesinlikle işlemesini sağlayan "yasa koyucu" kimdir; çünkü bir yasanın varlığı, o yasayı belirleyen bir aklı zorunlu kılmaz mı?

• Olası İtiraz: "Evreni bir yaratıcı değil, yerçekimi ve kuantum gibi doğa yasaları yönetiyor; ayrıca bir yasa koyucuya ihtiyaç yok."

• Karşı Argüman: Doğa yasaları bir şeyleri "yapan" veya "yaratan" aktif güçler değil, evrendeki düzenin nasıl işlediğini tarif eden matematiksel formüllerdir. Trafik kuralları arabaları kendi başına hareket ettiremeyeceği gibi, doğa yasaları da maddeyi yoktan var edemez; yasalar sadece Yaratıcının evrene koyduğu düzenli işleyişin adıdır.

5. Bir ressamın tuvaline baktığında boyaların oraya kendiliğinden sıçramadığını hemen anlarken, gözümüzün retinasındaki 130 milyon ışık alıcısının kusursuz bir kamera sistemi gibi görüntü işlemesini hangi mantıkla "tasarımsız bir rastlantı" olarak açıklayabiliriz?

• Olası İtiraz: "Göz bir anda oluşmadı; ışığa duyarlı basit bir hücreden aşama aşama gelişerek bugünkü haline geldi."

• Karşı Argüman: Işığa duyarlı tek bir hücrenin bile var olabilmesi için yüzlerce karmaşık proteinin aynı anda ve doğru yerde üretilmesi gerekir. Ayrıca kör bir mekanizmanın, gelecekte "görme" diye bir duyunun işe yarayacağını öngörüp ona göre mercek, retina ve görme siniri tasarlaması mümkün değildir.

6. Bugüne kadar sadece ateizm, deizm veya materyalizm çizgisindeki yazarları okuyarak edindiğin fikirlerin, gerçekten senin özgür düşüncen mi yoksa sadece tek taraflı veri akışının oluşturduğu bir zihinsel alışkanlık mı olduğunu hiç test ettin mi?

• Olası İtiraz: "Ben bilimsel kaynakları okuyorum; inançlı yazarlar ise bilimsel değil dogmatik ve duygusal yaklaşıyor."

• Karşı Argüman: Bilim tarihinde modern fiziğin, genetiğin ve astronominin kurucularının (Newton, Maxwell, Mendel, Lemaitre gibi) büyük çoğunluğu derin bir Yaratıcı inancına sahipti ve günümüzde de binlerce saygın bilim insanı teizmi savunmaktadır. Karşıt görüşün en güçlü akademik metinlerini okumadan verilen her karar, bilimsel bir tercih değil önyargılı bir kaçıştır.

7. Eleştirel düşünce, savunduğun fikrin tam zıddı olan en güçlü argümanları da en az kendi fikrin kadar tarafsız ve derinlemesine okuyabilmeyi gerektiriyorsa; inançlı filozofların ve bilim insanlarının eserlerine karşı duyduğun bu mesafe sence yeni bir tür dogmatizm değil midir?

• Olası İtiraz: "Ben hiçbir dogmaya inanmıyorum, sadece kanıtlanabilir olgulara inanıyorum."

• Karşı Argüman: "Sadece laboratuvarda ölçülebilen şeyler gerçektir" iddiasının kendisi laboratuvarda ölçülebilen bir veri değil, felsefi bir dogmadır. Kendi fikrini mutlak doğru kabul edip karşıt argümanlara kulak tıkamak, dini dogmatizmden farksız seküler bir bağnazlık biçimidir.

8. İnsanlık tarihinde din adına uydurulmuş hurafelere, akıl dışı geleneklere ve bağnazlıklara karşı çıkmakta sonuna kadar haklısın; ancak insanların ürettiği sahte din anlayışlarına kızarak, bu muazzam evrenin gerçek Yaratıcısını yok saymak, kötü bir doktora kızıp tıbbın varlığını inkar etmeye benzemez mi?

• Olası İtiraz: "Dinler tarih boyunca savaşlara, baskılara ve akıl dışı uygulamalara yol açtı; bu yüzden hepsini reddediyorum."

• Karşı Argüman: İnsanların kişisel çıkarları uğruna dini istismar etmeleri, hakikatin değerini düşürmez. Tıpkı tarihte bilimin atom bombası veya biyolojik silah üretmek için kullanılmasının bilimi geçersiz kılmaması gibi, insanların ürettiği hurafeler de evrenin gerçek Sahibini inkar etmek için geçerli bir gerekçe olamaz.

9. Evrenin bir başlangıcı olduğu (Büyük Patlama) modern fizik tarafından kanıtlandığına ve "hiçlikten kendi kendine hiçbir şey çıkamayacağı" temel bir mantık ilkesi olduğuna göre, zamanı ve mekanı başlatan o ilk "mutlak kudret ve irade" nasıl açıklanabilir?

• Olası İtiraz: "Evren kuantum dalgalanmalarıyla hiçlikten kendi kendine ortaya çıkmış olabilir; her şeyin bir yaratıcısı varsa Tanrı'yı kim yarattı?"

• Karşı Argüman: Kuantum vakumu "mutlak yokluk" değil, enerji ve fizik yasaları barındıran bir alandır; dolayısıyla bu da "o enerjiyi ve yasaları kim koydu" sorusunu ortadan kaldırmaz. Ayrıca "Yaratıcıyı kim yarattı?" sorusu mantıksal olarak hatalıdır; çünkü Yaratıcı tanımı gereği yaratılmamış, zamanın ve mekanın dışındaki ezeli ilk nedendir.

10. Eğer bizler sadece atomların ve kimyasal tepkimelerin tesadüfi birer birleşiminden ibaretsek, "adalet", "merhamet", "vicdan" veya "dürüstlük" gibi maddi karşılığı olmayan evrensel ahlaki değerlerin insan ruhunda bu kadar güçlü bir şekilde yer etmesinin kaynağı nedir?

• Olası İtiraz: "Ahlak, merhamet ve vicdan, insan türünün hayatta kalmasını kolaylaştıran evrimsel bir uyum davranışıdır."

• Karşı Argüman: Eğer ahlak sadece hayatta kalma ve gen aktarma içgüdüsünden ibaret olsaydı, tanımadığı bir insanı kurtarmak için kendi hayatını feda etmenin hiçbir "evrimsel faydası" olmaması gerekirdi. Oysa insanlık böyle fedakarlıkları en yüce erdem sayar; bu da ahlakın biyolojik çıkardan değil, aşkın, ilahi bir kaynaktan geldiğini gösterir.

11. Karbon atomunun evrende yaşamın temel taşı olabilmesi için atom çekirdeğindeki enerji seviyelerinin (Hoyle rezonansı) olağanüstü bir hassasiyetle ayarlanmış olması gerektiğini keşfeden ateist astronom Fred Hoyle'un bile "Süper bir akıl fizikle oynamış" demek zorunda kalması sence üzerinde düşünmeye değer bir itiraf değil midir?

• Olası İtiraz: "Fred Hoyle o sözü şaşkınlığını ifade etmek için mecazi olarak söylemiştir, ateizmden vazgeçmemiştir."

• Karşı Argüman: Hoyle'un hayat tarzını değiştirmemiş olması, yaptığı bilimsel keşfin ağırlığını azaltmaz. Ömrünü ateizme adamış bir astrofizikçinin, karbon atomundaki matematiksel hassasiyeti görünce "Bunun tesadüf olması imkansız, süper bir akıl fizikle oynamış" itirafında bulunması, aklın gerçeği nasıl gördüğünün en saf kanıtıdır.

12. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı, Güneş'e olan mesafesi, atmosferdeki gaz oranları ve manyetik kalkanı gibi yüzlerce farklı değişkenin aynı anda yaşamı destekleyecek şekilde bir araya gelmesi, bir piyango bileti kazanmaktan ziyade bilinçli bir planlamaya daha çok benzemiyor mu?

• Olası İtiraz: "Evrende milyarlarca galaksi ve trilyonlarca gezegen var; bu kadar çok deneme içinde bir gezegende yaşamın tutması istatistiksel olarak normaldir."

• Karşı Argüman: Evrendeki tüm parçacıkların toplam sayısı (10 üzeri 80), yaşam için gereken tek bir protein molekülünün bile tesadüfen oluşma ihtimalinin (10 üzeri 164'te bir) yanında devede kulak kalır. Dolayısıyla evrenin büyüklüğü, tesadüf ihtimalini kurtarmaya yetecek matematiksel alana sahip değildir.

13. Bir saatin dişlilerini ve çalışma mekanizmasını incelediğinde "Bu saatin bir ustası yok, madenler yer altında kendiliğinden birleşip bu saati oluşturdu" diyen birine nasıl tepki verirdin; peki saatten trilyonlarca kat daha karmaşık olan biyolojik saatimiz ve metabolizmamız için aynı şeyi söylemek ne kadar rasyoneldir?

• Olası İtiraz: "Saat cansız bir metaldir, üreyemez; canlılar ise ürer ve nesiller boyu değişime uğrar, bu yüzden saat örneği biyolojiye uymaz."

• Karşı Argüman: Bir makinenin kendi kendini kopyalayabilmesi (üreyebilmesi), onun tasarımsız olduğunu değil, aksine çok daha üstün bir mühendislikle tasarlandığını gösterir. Kendi kendini tamir edebilen ve çoğaltabilen bir saat görseydik, ustasının zekasına daha da fazla hayran kalırdık.

14. Bilim bize bir olayın "nasıl" gerçekleştiğini (örneğin suyun 100 derecede kaynadığını) açıklar, ancak "neden" bu kanunun böyle konulduğunu açıklamaz; bilimin bu yöntemsel sınırını, "Yaratıcı yoktur" sonucuna ulaşmak için kullanmak sence bilimi kendi alanının dışına çıkarmak değil midir?

• Olası İtiraz: "Bilim sadece maddi kanıtlara bakar; Tanrı bilimsel bir hipotez olmadığı için bilim onu yok sayar."

• Karşı Argüman: Bilimin maddi olanı incelemesi doğaldır; ancak bir metal dedektörünün sadece metalleri bulabilmesi, dünyada ahşap veya plastik olmadığı anlamına gelmez. Bilim bir aracın "nasıl" çalıştığını açıklar ama "kim tarafından ve hangi amaçla" yapıldığını açıklamak felsefe, aklın ve vahyin görevidir.

15. Gözle göremediğimiz yerçekimini, manyetik alanları veya kendi düşüncelerimizi sırf varlıklarının bıraktığı etkilerden yola çıkarak kabul ederken; evrendeki her bir zerrede sanatı, ilmi ve kudreti açıkça görünen Yaratıcıyı "gözümle görmüyorum" diyerek reddetmek tutarlı bir bakış açısı mıdır?

• Olası İtiraz: "Yerçekimini göremiyoruz ama formüllerle ölçebiliyoruz; Tanrı'yı ise hiçbir bilimsel cihazla ölçemiyoruz."

• Karşı Argüman: Bir ressamın varlığını tuvaldeki boyaları kimyasal analize sokarak değil, ortaya çıkan tablodaki estetik ve anlam bütünlüğüne bakarak anlarız. Yaratıcı evrenin içindeki maddi bir parça değildir ki mikroskopla ölçülsün; O, eserin tamamındaki sanat ve düzenden akılla idrak edilir.

16. Bir binanın tuğlaları, çimentosu ve demiri kendi kendine bir araya gelip mimari bir proje çizemezken; trilyonlarca atomun bir araya gelerek gören gözü, duyan kulağı ve düşünen beyni inşa etmesi için gereken "mimari proje" kimin zihninde tasarlanmıştır?

• Olası İtiraz: "O mimari proje bizim DNA'mızda zaten yazılı; dışarıdan bir mimara gerek yok."

• Karşı Argüman: Bir binanın projesinin kağıda çizilmiş olması, o projeyi çizen bir mimar olmadığı anlamına gelmez. DNA'nın içindeki yazılım da sadece o projenin kaydedildiği biyolojik hard disktir; asıl soru o yazılımı kodlayan aklın kime ait olduğudur.

17. Eğer ölümle birlikte her şey mutlak bir yokluğa karışacaksa, bu dünyada yapılan büyük haksızlıkların, mazlumların çektiği acıların ve hiç kimsenin bilmediği iyiliklerin karşılıksız kalması, insan fıtratındaki o derin adalet duygusuyla nasıl uzlaştırılabilir?

• Olası İtiraz: "Evren bizim duygularımıza göre tasarlanmadı; doğada mutlak bir adalet aramak sadece insani bir temennidir."

• Karşı Argüman: İnsandaki susuzluk hissi suyun varlığına, açlık hissi yiyeceğin varlığına işaret ettiği gibi, hiçbir insani temenni fıtratta karşılığı olmadan yaratılmamıştır. Maddi evrende en küçük enerji kırıntısı bile yok olmazken, insan ruhundaki en derin hakikat olan "mutlak adalet" arayışının karşılıksız kalması akla aykırıdır.

18. Evrenin en küçük yapı taşı olan elektronların belirli enerji yörüngelerinde hiç şaşmadan hareket etmeleri ve kuantum düzeyindeki o muazzam matematiksel uyum, akılsız ve şuursuz parçacıkların kendi aralarında anlaşarak kurdukları bir düzen olabilir mi?

• Olası İtiraz: "Kuantum dünyası deterministik değil, tamamen olasılıklara ve belirsizliğe dayalıdır; ortada mutlak bir düzen yoktur."

• Karşı Argüman: Kuantum düzeyindeki olasılıklar kaos değil, son derece kesin matematiksel olasılık dalgalarına (Schrödinger denklemi) göre işler. En mikro düzeydeki bu olasılıklardan makro düzeyde hiç şaşmayan kusursuz moleküllerin ve canlıların çıkması, düzensizliği değil üstün bir hakimiyeti gösterir.

19. Kendi varlığının bir amacı ve anlamı olmadığını savunan materyalist bir bakış açısı, günün sonunda insanı sadece tüketen ve biyolojik ömrünü doldurup yok olan sıradan bir mekanizmaya indirgerken; bu yaklaşım insan onuruna ve ruhunun derinliğine ne kadar yakışıyor?

• Olası İtiraz: "Evrende özel bir yerimiz olmaması korkutucu gelebilir ama gerçeği kabul etmek olgunluktur; anlamı biz kendimiz üretiriz."

• Karşı Argüman: Geçici ve ölümlü bir varlığın kendi kendine ürettiği her anlam, ölümle birlikte mutlak bir hiçliğe dönüşmeye mahkumdur. Kendi ürettiğimiz geçici avuntular yerine, varlığımızın gerçek sahibini ve yaratılış gayemizi keşfetmek insan onuruna çok daha yakışan tutarlı bir duruştur.

20. Ünlü ateist filozof Antony Flew'un ömrünün son yıllarında DNA'nın akıl almaz karmaşıklığını ve bilgi işleme kapasitesini inceledikten sonra "Akıl almaz derecede karmaşık bu düzenlemelerin arkasında mutlaka bir Zeka olmalı" diyerek fikrini değiştirmesi, sana kendi okumalarını ve kabullerini yeniden gözden geçirme cesareti verir mi?

• Olası İtiraz: "Antony Flew yaşlandığında bunadığı ve çevresindekilerin etkisinde kaldığı için fikrini değiştirdi."

• Karşı Argüman: Flew, kitabının yayınlandığı dönemde hem kendi kaleminden çıkan metinlerle hem de verdiği röportajlarla zihninin tamamen berrak olduğunu ve kararının tamamen DNA ve kozmoloji verilerine dayandığını bizzat açıklamıştır. Bir filozofun fikirlerini sırf ateizmi terk ettiği için "bunama" ile etiketlemek, argümana cevap verememenin psikolojik bir savunmasıdır.

21. Anne karnında tek bir hücre olarak başlayan yolculuğunda, birbirinin tamamen aynısı olan kök hücrelerin bir kısmının ışık gören göz hücresine, bir kısmının ses duyan kulak hücresine, bir kısmının ise hiç durmadan atan kalp kasına dönüşmesi emrini veren ve onlara "Sen şurada dur, sen şu görevi üstlen" diyen görünmez mimar kimdir?

• Olası İtiraz: "Hücrelerin farklılaşmasını genlerin açılıp kapanması (epigenetik mekanizmalar) ve kimyasal sinyaller yönetiyor."

• Karşı Argüman: Epigenetik mekanizmalar sadece "hangi düğmeye ne zaman basılacağını" gösteren biyolojik şalterlerdir. Bir orkestrada hangi enstrümanın hangi saniyede çalacağını belirleyen nota defteri tek başına müziği besteleyemez; hücrelere hangi dokuya dönüşeceğini emreden bu kusursuz zamanlama ve koordinasyon üstün bir iradenin eseridir.

22. Yüzündeki iki gözün, iki kulağın, kollarının ve bacaklarının sağ ve sol tarafta milimetrik bir simetriyle ve tam olması gereken oranda büyümesini sağlayan, bir kolun diğerinden fazla uzamasını engelleyen o kusursuz geometrik ölçü ve "dur" komutu hangi aklın eseridir?

• Olası İtiraz: "Simetri, hareket kolaylığı ve denge sağladığı için doğal seçilim tarafından avantajlı bulunup korunmuştur."

• Karşı Argüman: Doğal seçilim sadece halihazırda var olan özellikler arasından eleme yapar, sıfırdan geometrik bir simetri programı yazamaz. Embriyo gelişirken sağ ve sol taraftaki milyonlarca hücrenin birbirinden haberdar gibi aynı hızda bölünüp milimetrik bir noktada durması, seçilimle değil içsel bir ölçü ve hesaplamayla açıklanabilir.

23. Bedenindeki yaklaşık 37 trilyon hücrenin her birinin içinde, sadece o hücrenin yaşaması için gerekli olan enerji santrallerinin (mitokondri), atık yönetim merkezlerinin ve bilgi bankalarının eksiksiz kurulmuş olması; milyonlarca nüfuslu dev bir şehrin tüm altyapısının hiç aksamadan işlemesinden daha büyük bir planlama gerektirmez mi?

• Olası İtiraz: "Mitokondri gibi organeller, ilkel hücrelerin başka bakterileri yutmasıyla (endosimbiyoz) milyonlarca yılda oluşmuştur."

• Karşı Argüman: İki farklı canlının birbirini yok etmeden tek bir hücre içinde kusursuz bir enerji ve bilgi alışverişi kurabilmesi için her iki tarafın da genetik yazılımının buna uygun olarak yeniden kodlanması gerekir. Bu durum tesadüfi bir yutma olayından ziyade, birbirini tamamlayan sistemlerin bilinçli bir entegrasyonudur.

24. Farklı görevlere sahip milyonlarca hücrenin bir araya gelerek kemik, kas veya sinir gibi özelleşmiş dokuları oluşturması ve bu dokuların da birbirine tam uyumlu organlara dönüşmesi, şuursuz atomların kendi aralarında toplanıp karar verebilecekleri bir organizasyon olabilir mi?

• Olası İtiraz: "Hücreler karar vermez; sadece DNA'larındaki kimyasal komutları mekanik olarak uygularlar."

• Karşı Argüman: Şuursuz hücrelerin kendi aralarında anlaşamadığını kabul etmek, o zaman o DNA'nın içine tüm organların birbiriyle tam uyumlu çalışmasını sağlayacak o ortak planı kimin yazdığı sorusunu daha da yakıcı hale getirir; çünkü şuursuz parçaların uyumlu bütünler oluşturması ancak şuurlu bir Planlayıcı ile mümkündür.

25. Sen gece derin bir uykudayken bile kalbinin dakikada ortalama 70 kez atmasını, akciğerlerinin kandaki oksijen ve karbondioksit dengesini ayarlamasını, böbreklerinin kanını süzmesini ve karaciğerinin yüzlerce kimyasal işlemi yürütmesini senin bilincin kontrol etmediğine göre, bu hayati sistemleri senin yerine kim yönetmektedir?

• Olası İtiraz: "Kalbi ve iç organları beyin sapı ve otonom sinir sistemi yönetiyor; dışarıdan bir müdahaleye gerek yok."

• Karşı Argüman: Beyin sapı da bizim bilincimizin dışında çalışan et ve sinir dokusundan ibarettir. Bizim irademiz ve farkındalığımız olmadan, gece uykumuzda dahi saniyede binlerce hayati kararı hatasız veren bu otomatik pilot yazılımını kimin kurduğu sorusu hala cevapsızdır.

26. Dolaşım sistemindeki damarların uç uca eklendiğinde dünyayı iki buçuk kez dolaşacak uzunlukta (yaklaşık 100 bin kilometre) olması ve kalbin bu muazzam ağın en uç noktasına kadar kanı tam gereken basınçla pompalaması, en ileri akışkanlar mekaniği mühendisliğinin bile taklit etmekte zorlandığı bir tasarım değil midir?

• Olası İtiraz: "Kalp ve damar sistemi tek seferde değil, basit solucanlardaki kasılabilen damarlardan evrilerek bugünkü haline gelmiştir."

• Karşı Argüman: Basit bir damar yapısından dört odacıklı, kapakçıklı, kendi elektrik uyarısını üreten bir kalbe ve 100 bin kilometrelik kılcal damar ağına geçişteki her bir ara aşamanın bile kusursuz çalışması gerekir; zira dolaşım sistemindeki en küçük bir basınç veya kapakçık hatası canlıyı anında öldürür.

27. Bedenine dışarıdan zararlı bir virüs veya bakteri girdiğinde, bağışıklık sistemindeki savunma hücrelerinin düşmanı hemen tanıması, ona özel silahlar (antikorlar) üretmesi ve bu düşmanın bilgisini yıllarca hafızasında saklaması; şuursuz moleküllerin "savaş stratejisi" geliştirebileceği anlamına mı gelir?

• Olası İtiraz: "Bağışıklık hücreleri strateji kurmaz; rastgele milyonlarca antikor üretir, virüse uyan antikor çoğalır."

• Karşı Argüman: Vücuda giren yabancı bir mikrobu kendi sağlıklı hücrelerinden ayırt edebilen, ona uygun antikoru milyonlarca kombinasyon içinden seçip seri üretime geçiren ve bu bilgiyi hafıza hücrelerine kaydeden bu biyolojik savunma sanayii, rastlantının değil muazzam bir bilgi işleme teknolojisinin ürünüdür.

28. Görme olayının gerçekleşmesi için dışarıdan gelen ışığın önce göz merceğinde kırılması, retinada elektrik sinyaline dönüşmesi, görme sinirleriyle beynin arka lobuna taşınması ve orada anlamlı bir görüntüye çevrilmesi gerekir; bu zincirdeki tek bir halka bile eksik olsa görme gerçekleşmeyeceğine göre, bu sistemin tüm parçalarının aynı anda ve tam uyumla var edilmesi gerekmez mi?

• Olası İtiraz: "Yarım bir göz hiç görmemekten iyidir; sadece ışığı ve gölgeyi ayırt etmek bile avcılardan kaçmak için yeterlidir."

• Karşı Argüman: Işığı sadece fark etmek bile fotonları yakalayan rodopsin molekülünün, onu elektrik sinyaline çeviren biyokimyasal zincirin ve bu sinyali yorumlayacak beyin merkezinin aynı anda var olmasını gerektirir. Tek bir parça eksik olduğunda "yarım görme" değil, "mutlak körlük" ortaya çıkar.

29. Sinir sistemindeki milyarlarca nöronun saniyede yüzlerce metre hızla elektrik sinyalleri göndererek parmağını oynatmanı, acıyı hissetmeni ve şu an bu cümleleri okuyup anlamanı sağlaması; sıradan bir kablolama sisteminden çok daha üstün bir iletişim ve yazılım teknolojisine işaret etmiyor mu?

• Olası İtiraz: "Nöronlardaki iletişim sadece sodyum ve potasyum iyonlarının hücre zarından giriş çıkışıyla oluşan basit bir elektrik akımıdır."

• Karşı Argüman: İyonların hareketi sadece kablonun içindeki elektrik akımıdır; o elektrik akımının bir annenin sesine, bir gülün kokusuna veya derin bir felsefi düşünceye nasıl dönüştüğü fiziksel iyon hareketleriyle açıklanamaz. Donanım (nöron) ile anlam dünyası (bilinç) arasındaki bu köprü sadece maddeye indirgenemez.

30. Sindirim, solunum, sinir, iskelet ve boşaltım gibi birbirinden tamamen farklı çalışan on bir temel sistemin, tek bir bedende birbirine hiç zarar vermeden ve birbirinin eksiğini tamamlayarak kusursuz bir orkestra uyumuyla çalışması, bu orkestrayı yöneten tek bir Şefin varlığının en açık kanıtı değil midir?

• Olası İtiraz: "Bedenimizdeki sistemler mükemmel değil; apandisit, yirmilik dişler veya kanser gibi hatalar var, mükemmel bir tasarımcı hata yapmaz."

• Karşı Argüman: Bir sistemin imtihan ve fanilik yasasına göre yaratılmış olması ve zamanla yıpranması, onun tasarlanmadığını göstermez. Son model bir otomobilin zamanla arıza yapması veya kaza geçirmesi nasıl o otomobilin mühendisleri olmadığını kanıtlamazsa, bedendeki hastalıklar da bu muazzam orkestranın bir Şefi olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz

31. Atomun çekirdeğinin etrafında dönen elektronlar, tıpkı apartman daireleri gibi belirli enerji katmanlarına yerleşir ve Pauli Dışlama İlkesi gereği aynı kuantum durumuna sahip iki elektron asla aynı yere üst üste binemez; eğer şuursuz elektronların uyduğu bu görünmez matematiksel "yerleşim kuralı" olmasaydı evrendeki tüm madde kendi içine çöküp yok olacaktı, peki elektronlara "Sen bu yörüngede kal, diğerinin yerine geçme" sınırını koyan ve maddeye hacim kazandıran o görünmez otorite kimdir?

• Olası İtiraz: "Pauli Dışlama İlkesi dışarıdan konulmuş bir emir değildir; elektronların fermiyon adı verilen parçacık doğasının ve dalga fonksiyonlarının matematiksel bir sonucudur."

• Karşı Argüman: Bir parçacığın "doğası" dediğimiz şey zaten o parçacığa yerleştirilmiş olan kurallar bütünüdür. Bilgisayar oyunundaki bir karakterin duvarın içinden geçememesini "Oyunun kodları böyle" diyerek açıklamak, o kodları yazan yazılımcıyı ortadan kaldırmaz; aksine elektronların her birine bu hassas kodlamayı yerleştiren bir Kanun Koyucunun varlığını zorunlu kılar.

32. Birbirinden milyarlarca ışık yılı uzağa gönderilmiş iki dolanık kuantum parçacığından birine müdahale edildiğinde, diğerinin ışık hızından bile katbekat hızlı bir şekilde anında tepki vermesi (Kuantum Dolanıklık), evrendeki tüm parçacıkların görünmez bir bilgi ağıyla birbirine bağlı olduğunu ve bütün kainatın tek bir merkezden anlık olarak idare edildiğini göstermiyor mu?

• Olası İtiraz: "Kuantum dolanıklık parçacıklar arasında ışık hızından hızlı bir sinyal gönderildiği anlamına gelmez; bu sadece iki parçacığın başlangıçta ortak bir dalga fonksiyonunu paylaşmasından kaynaklanan bir korelasyondur."

• Karşı Argüman: Parçacıkların aralarındaki milyarlarca kilometrelik mesafeye rağmen tek bir bütünmüş gibi aynı anda uyumlu davranmaları, evrenin birbirinden kopuk, başıboş atom yığınlarından oluşmadığının en somut ispatıdır. Evrenin en uzak iki ucundaki zerreleri bile tek bir sistem içinde birbirinden haberdar kılan bu aşkın kuşatıcılık, ancak zaman ve mekanın ötesindeki Tek bir Yaratıcının ilmiyle açıklanabilir.

33. Büyük Patlama anında fizik yasalarına göre eşit miktarda madde ve antimaddenin oluşup birbirini tamamen yok etmesi ve evrende geriye hiçbir şey kalmaması gerekirken, her bir milyar antimadde parçacığına karşılık fazladan sadece bir tek madde parçacığının (milyarda birlik o kritik fazlalığın) yaratılmış olması sayesinde bugün yıldızlar, dünya ve biz varız; mutlak bir simetriyi bozup varlığı yokluğa tercih eden bu "milyarda birlik" bilinçli dokunuş kimin iradesidir?

• Olası İtiraz: "Bu durum CP ihlali (yük-parite simetrisi kırılması) adı verilen fiziksel bir mekanizmayla açıklanabilir; evrenin erken dönemindeki yüksek enerjilerde doğal olarak gerçekleşmiş bir sapmadır."

• Karşı Argüman: Fizikçiler bu kırılmaya "CP ihlali" adını vererek olayın "nasıl" gerçekleştiğini isimlendirmişlerdir ancak milyonlarca yıl boyunca evrendeki tüm dengeleri bozmadan sadece galaksileri oluşturacak kadar madde bırakıp gerisini imha eden bu "tam kararındaki" sapmanın neden tam olarak milyarda bir oranında gerçekleştiğini açıklayamazlar. Bir terazinin kefesine milyarlarca ton ağırlık koyup sonra tek bir toz tanesi ekleyerek evreni var eden bu hassas tercih, kör bir kazanın değil, sonsuz bir iradenin eseridir.

34. Dış dünyadaki havada yayılan görünmez ses dalgalarını toplayan kulak kepçesi, bu titreşimleri zar aracılığıyla yakalayıp vücudun en küçük üç kemiği olan çekiç, örs ve üzengi ile tam 22 kat güçlendirerek iç kulaktaki sıvı ortama aktarır; sıvı içindeki binlerce mikroskobik tüy hücresi bu mekanik titreşimi elektrik sinyaline çevirip beyne gönderir. Hava basıncından sıvı basıncına geçişte yaşanacak enerji kaybını önlemek için orta kulağa böyle bir "mekanik yükseltici kaldıraç sistemi" kuran akustik mühendisi kimdir?

• Olası İtiraz: "Bu üç küçük kemik, sürüngenlerin çene kemiklerinin milyonlarca yıl içinde yer değiştirip işitme organına dönüşmesiyle evrilmiştir."

• Karşı Argüman: Bir çene kemiğinin çiğneme görevini bırakıp ses dalgalarını tam 22 kat büyütecek milimetrik bir kaldıraç oranına ulaşması için çene yapısının, kulak zarının, iç kulak salyangozunun ve beyindeki işitme merkezinin eşzamanlı olarak yeniden kodlanması gerekir; ara aşamalarda ne çiğneyebilen ne de duyabilen bir canlının hayatta kalması mümkün değildir.

35. Her biri yaklaşık bir yumruk büyüklüğünde olan iki böbreğin içinde, uç uca eklendiğinde kilometrelerce uzunluğa ulaşan bir milyondan fazla mikroskobik süzme birimi (nefron) bulunur; bu sistem günde yaklaşık 180 litre sıvıyı süzerek vücuda gerekli olan glikoz, mineral ve suyu kana geri kazandırırken, zehirli üre ve atıkları idrarla dışarı atar. Neyin zehirli atık, neyin hayat kaynağı mineral olduğunu ayırt eden bu kimyasal seçicilik şuursuz hücrelerin kendi kararı olabilir mi?

• Olası İtiraz: "Böbrek hücreleri karar vermez; hücre zarındaki protein kanalları molekülleri sadece fiziksel boyutlarına ve elektrik yüklerine göre geçirir."

• Karşı Argüman: Bir su arıtma tesisindeki filtrelerin molekülleri boyutuna göre ayırması o tesisin kendi kendine oluştuğunu göstermez; aksine o filtreleri tam da vücudun ihtiyacı olan mineralleri tutup zararlı olanları atacak gözenek çapında ve elektrik yükünde tasarlayan bir Kimya Mühendisinin varlığını ispatlar.

36. Karaciğer, tek bir organ çatısı altında kan şekerini dengelemekten zehirli ilaçları ve toksinleri etkisiz hale getirmeye, pıhtılaşma faktörlerini üretmekten yağları sindiren safrayı salgılamaya kadar 500'den fazla hayati biyokimyasal işlemi aynı anda yürütür; üstelik yüzde 70'i alınsa bile kendini yenileyebilen tek iç organdır. Böylesine çok yönlü bir kimya laboratuvarının tek bir merkezde toplanması rastlantıyla açıklanabilir mi?

• Olası İtiraz: "Karaciğer hücreleri (hepatositler) DNA'daki genetik komutlara göre enzim üretir; bu tamamen otomatik bir kimyasal süreçtir."

• Karşı Argüman: Otomasyon, tasarımın zıddı değil zirvesidir. Yüzlerce farklı kimyasal reaksiyonun birbirine karışmadan aynı hücre içinde saniyeler içinde gerçekleşmesini sağlayan o genetik yazılımın (DNA'nın) kodlanması, kör mutasyonların değil sonsuz bir ilmin ürünüdür.

37. Yaklaşık 7-8 metre uzunluğundaki bağırsaklarımızın iç yüzeyi, emilim alanını bir tenis kortu büyüklüğüne çıkaran milyonlarca parmaksı çıkıntıyla (villus) kaplıdır; ayrıca kendi bağımsız sinir ağına sahip olduğu için "ikinci beyin" olarak adlandırılır ve içinde yaşayan trilyonlarca faydalı bakteriyle (mikrobiyota) kusursuz bir ortak yaşam sürer. Yediğimiz gıdaları kana geçebilecek en küçük yapı taşlarına ayıran ve zararlı mikropları engelleyen bu muazzam lojistik ağ nasıl kuruldu?

• Olası İtiraz: "Bağırsak kıvrımları ve villuslar, besin emilimini artırdığı için doğal seçilimle avantaj sağlayarak gelişmiştir."

• Karşı Argüman: Doğal seçilim, emilim yüzeyi yetersiz olduğu için beslenemeyen bir canlıyı geliştirmez, doğrudan yok eder. Villusların besinleri emen kılcal damar ve lenf ağlarıyla iç içe geçmiş o karmaşık mimarisi, en baştan eksiksiz çalışmak zorundadır.

38. Yaklaşık 1,4 kilogram ağırlığındaki insan beyni, sadece 20 watt'lık (küçük bir ampul kadar) enerjiyle çalışmasına rağmen 86 milyar nöron ve aralarındaki yüz trilyonlarca sinaptik bağlantıyla dünyanın en gelişmiş süper bilgisayarlarını dahi geride bırakır; üstelik sadece hayatta kalma komutları üretmekle kalmaz, matematik yapar, şiir yazar, adaleti sorgular ve kendi varlığını düşünür. Et ve yağ dokusundan oluşan bir organın maddi olmayan soyut düşünceler ve bilinç üretmesi nasıl izah edilebilir?

• Olası İtiraz: "Bilinç ve düşünce, beyindeki milyarlarca nöronun karmaşık elektrik ve kimyasal etkileşimlerinin ortaya çıkardığı ikincil bir özelliktir (belirim/emergence)."

• Karşı Argüman: Bilgisayarın işlemcisindeki silikon devrelerin milyonlarca kez karmaşıklaşması o bilgisayara "hüzünlenme", "vicdan azabı çekme" veya "hakikati arama" duygusu vermez. Maddi nöronların ötesinde "ben" diyen bir şuurun ve soyut düşünce yeteneğinin bulunması, insana üflenen aşkın bir ruhun ve İlahi nefhanın delilidir.

39. Kalp, anne karnındaki dördüncü haftadan ölüm anına kadar hiç durmadan günde ortalama 100 bin kez atar ve ömür boyunca yaklaşık 200 milyon litre kan pompalar; en çarpıcı yanı ise beyinden bağımsız olarak kendi elektrik uyarısını üreten özel bir jeneratöre (sinoatriyal düğüm) sahip olmasıdır. Beyinle bağlantısı kesilse bile bir süre daha atmaya devam edebilen bu "yedek güç ünitesi" kalbin içine hangi tedbirli irade tarafından yerleştirildi?

• Olası İtiraz: "Sinoatriyal düğüm hücreleri, hücre zarındaki iyon kanallarının sızdırmazlık özelliği sayesinde kendiliğinden depolarize olan özelleşmiş kas hücreleridir."

• Karşı Argüman: Kalp kasının diğer kaslardan farklı olarak kendi kendine ritmik elektrik üretecek şekilde özelleşmesi ve bu elektriğin kulakçıklardan karıncıklara tam 0,1 saniyelik gecikmeyle iletilmesi (ki kan dolabilsin), tesadüfi bir hücre hatası değil hayati bir zamanlama mühendisliğidir.

40. Kalbin pompaladığı temiz kan atardamarlarla aşağı doğru kolayca inerken, ayak uçlarındaki kirli kanın yerçekimine meydan okuyarak tekrar yukarı, kalbe çıkması gerekir; bunun için toplardamarların içine sadece yukarı doğru açılan ve kanın geri kaçmasını önleyen tek yönlü küçük kapakçıklar yerleştirilmiştir. Yerçekimi yasasını hesaba katarak damarların içine bu "çekvalf" sistemini yerleştiren mimar kimdir?

• Olası İtiraz: "Bacak kasları kasıldığında damarları sıkıştırır ve damar içindeki kıvrımlar kanın tek yönde ilerlemesine yardımcı olur."

• Karşı Argüman: Bacak kaslarının sıkıştırması, eğer o tek yönlü kapakçıklar olmasaydı kanı hem yukarı hem de aşağı doğru iter ve ayaklarda göllenmeye yol açardı. Mühendislikte sıvıların geri akışını önlemek için kullanılan çekvalf mekanizmasının milimetrik olarak damar içine yerleştirilmesi açık bir amaçsal tasarımdır.

41. Göz küresinin sürekli nemli kalması, tozdan arınması ve mikroplardan korunması için üst dış kısımda lizozim enzimi (doğal antibiyotik) içeren sıvı üreten bir gözyaşı bezi, bu sıvıyı her 5-6 saniyede bir cam sileceği gibi göz yüzeyine yayan göz kapakları ve fazla sıvıyı burun boşluğuna akıtan özel bir drenaj kanalı (gözyaşı kesesi) birlikte çalışır. Bu üç parçadan biri eksik olsaydı göz ya kuruyup kör olacak ya da sürekli taşacaktı; bu "silecek ve tahliye sistemini" kim kurdu?

• Olası İtiraz: "Göz kırpma refleksi ve gözyaşı salgısı, göz yüzeyini dış etkenlerden koruyan basit bir sinirsel reflekstir."

• Karşı Argüman: Refleksin çalışması için önce gözyaşı bezinin antiseptik sıvı üretmesi, göz kapağının göz küresine tam oturacak kavisle yaratılması ve fazla sıvının yanaklardan taşmaması için burun içine açılan milimetrik drenaj borusunun döşenmiş olması gerekir; bunlar birbirine muhtaç parçalardır.

42. Ağzımızın ön kısmında besinleri bıçak gibi kesmeye yarayan düz kesici dişler, köşelerde koparmaya yarayan sivri köpek dişleri, arka kısımda ise besinleri değirmen taşı gibi öğüten geniş yüzeyli azı dişleri kusursuz bir sırayla dizilmiştir; üstelik alt ve üst çene kapandığında bu dişler birbirine milimetrik bir anahtar-kilit uyumuyla oturur. Beslenme sürecinin "kesme, parçalama ve öğütme" aşamalarını önceden planlayıp ağzımıza bu alet takımını yerleştiren kimdir?

• Olası İtiraz: "Diş şekilleri canlının beslenme alışkanlıklarına ve çene mekaniğine göre nesiller boyu şekillenmiştir."

• Karşı Argüman: Dişlerin sadece şekli değil, insan vücudundaki en sert madde olan mine tabakasıyla kaplanması ve alt-üst çenenin birbirini aşındırmadan tam kapanmasını sağlayan geometrik simetri, beslenme ihtiyacını bilen ve ona göre araç üreten bir İlim sahibini gösterir.

43. Yemek borusu ile soluk borusu boğazımızda yan yana bulunur ve her yutkunduğumuzda hayati bir trafik yönetimi gerçekleşir; epiglot adı verilen kıkırdak kapakçık saliseler içinde soluk borusunun ağzını tam olarak kapatarak yiyecek ve içeceklerin akciğerlere kaçmasını önler, yutma biter bitmez tekrar açılarak nefes almamızı sağlar. Hayatımız boyunca milyonlarca kez hiç şaşmadan çalışan bu akıllı güvenlik bariyerini kim programladı?

• Olası İtiraz: "Yutkunma sırasında beyin sapındaki yutma merkezi refleks olarak epiglot kaslarını uyarır ve soluk borusunu kapatır."

• Karşı Argüman: Eğer ilk canlılarda soluk borusu ve yemek borusu ayrılırken bu kapakçık ve onu saliseler içinde kapatan sinir refleksi aynı anda var olmasaydı, ilk yudum su veya ilk lokma besin akciğere kaçarak canlının boğulup ölmesine neden olurdu; bu sistem deneme-yanılmaya izin vermez.

44. Midenin üst girişinde (kardia) yemek borusuna asit kaçmasını önleyen bir kapakçık, alt çıkışında (pilor) ise sindirilmiş besinleri onikiparmak bağırsağına azar azar ve kontrollü bırakan ikinci bir kapakçık yer alır; bu iki kapakçık midenin içindeki yakıcı hidroklorik asidin diğer organlara zarar vermesini engeller. Mideyi iki ucundan mühürleyen bu güvenlik vanaları nasıl oluştu?

• Olası İtiraz: "Bunlar düz kasların halka şeklinde kalınlaşmasıyla (sfinkter) oluşmuş basınç bölgeleridir."

• Karşı Argüman: Düz kasların tam da midenin giriş ve çıkış noktalarında halka şeklinde kalınlaşması, basınca duyarlı sensörlerle açılıp kapanması ve asitli içeriği sadece bağırsak hazır olduğunda azar azar salması, kör bir tesadüf değil kusursuz bir akış kontrol mühendisliğidir.

45. Mide, içine giren eti ve sert proteinleri bile eritebilecek güçte çok kuvvetli bir hidroklorik asit ve pepsin enzimi üretir; kendisi de etten (proteinden) yapılmış olmasına rağmen mide kendi kendini eritmez çünkü iç yüzeyi bikarbonat içeren özel bir mukus tabakasıyla kaplıdır ve hücreleri her 3-4 günde bir tamamen yenilenir. Asidi üreten organa aynı anda o asidi nötralize eden kalkanı giydiren kimdir?

• Olası İtiraz: "Mukus salgılayan hücreler ile asit salgılayan hücreler mide duvarında birlikte gelişmiştir; mukusu olmayan canlılar elenmiştir."

• Karşı Argüman: Mide asidi ortaya çıktığı an, eğer aynı saniyede bu özel bikarbonatlı mukus kalkanı mevcut değilse mide kendi duvarını delerek canlıyı anında öldürür. Dolayısıyla kalkanın silahtan önce veya tam aynı anda tasarlanmış olması şarttır; bu da tesadüfü imkansız kılar.

46. İskelet sistemimizdeki 206 kemik, hem demir kadar sağlam hem de hareketi kısıtlamayacak kadar hafif süngerimsi bir iç mimariye sahiptir; kemiklerin birleştiği yerlerde ise omuzda 360 derece dönebilen küresel eklemler, diz ve dirsekte ise kapı menteşesi gibi tek yöne açılan menteşe eklemler kullanılmıştır. Vücudun her bölgesinin ihtiyacına göre farklı mekanik eklem tipleri seçen bu endüstriyel tasarımcı kimdir?

• Olası İtiraz: "Kemiklerin içindeki trabeküler ağ yapısı, kemiğe binen fiziksel yük ve basınca göre mekanik stres hatları boyunca şekillenir."

• Karşı Argüman: Kemiğin üzerine binen ağırlığa göre kendi iç mimarisini en az malzemeyle en yüksek direnci verecek şekilde (Eyfel Kulesi'nin mühendislik prensibiyle) yeniden örebilmesi, kemik hücrelerine (osteoblast ve osteoklast) yerleştirilmiş üstün bir statik hesaplama yeteneğinin kanıtıdır.

47. İki kemiğin birbirine sürtünerek aşınmasını önlemek için eklem uçları pürüzsüz kıkırdakla kaplanmış ve eklem kapsülünün içine sinovyal sıvı adı verilen özel bir yağlayıcı doldurulmuştur; bu sıvının en hayret verici özelliği, üzerine ani bir yük bindiğinde katılaşarak darbe emici bir yastığa dönüşmesi, hareket halindeyken ise sıvılaşarak buzdan bile 5 kat daha kaygan bir zemin oluşturmasıdır. En gelişmiş sentetik motor yağlarının bile ulaşamadığı bu "akıllı sıvıyı" eklemlerin içine kim koydu?

• Olası İtiraz: "Sinovyal sıvı, eklem zarındaki hücrelerin kan plazmasından süzdüğü hyaluronik asit içeren biyolojik bir sıvıdır."

• Karşı Argüman: Kan plazmasından tam da eklemlerin aşınmasını ömür boyu önleyecek viskoziteye (akışkanlık direncine) sahip hyaluronik asitli bir sıvının süzülmesi ve kapalı bir kapsül içinde tutulması, mekanik sürtünme yasalarını bilen bir Yaratıcının açık tedbiridir.

48. İskelet sistemini hareket ettiren 600'den fazla kas, kemiklere "tendon" adı verilen çelik halat sağlamlığındaki esnek bağlarla tutunur ve her kas çift yönlü (zıt) çalışır; örneğin kolunu bükerken pazı kasın kasılır, arka kol kasın gevşer. Kemikleri tam doğru açıdan çekerek maksimum güç üreten bu kaldıraç ve halat bağlantıları nasıl kuruldu?

• Olası İtiraz: "Kaslar ve tendonlar embriyo döneminde genetik büyüme faktörlerinin yönlendirmesiyle kemik uçlarına tutunur."

• Karşı Argüman: Bir vinç sisteminde çelik halatların kancaya milimetrik bir açıyla bağlanmaması yükü kaldırmayı imkansız kıldığı gibi, tendonların kemik çıkıntılarına tam doğru noktadan bağlanması ve iki kasın birbirine zıt koordinasyonla çalışması, biyomekanik ilkeleri bilen bir Planlayıcının eseridir.

49. Bir ayçiçeğinin merkezindeki çekirdeklerin, bir çam kozalağının pullarının veya bir papatyanın taç yapraklarının hem sağa hem de sola doğru kıvrılan kusursuz sarmallar oluşturduğunu ve bu sarmalların sayısının her zaman matematikteki Fibonacci dizisine (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55...) ve 137,5 derecelik Altın Açıya tam olarak uyduğunu biliyor muydun? Ne matematik eğitimi almış ne de bir gözü bulunan şuursuz bir bitki tohumunun, en küçük alana en fazla çekirdeği boşluk bırakmadan sığdırabilen bu ileri düzey geometri problemini her seferinde hatasız çözmesini tesadüfle açıklamak sence mümkün mü?

• Olası İtiraz: "Bitkiler matematik hesaplamaz; büyüme ucundaki (meristem) yeni tomurcuklar, kendilerinden önceki tomurcukların salgıladığı oksin hormonunun en az yoğun olduğu boşluğa doğru doğal olarak itildikleri için fiziksel bir zorunlulukla bu açı oluşur."

• Karşı Argüman: Oksin hormonunun hangi noktada ne kadar yoğunlaşacağını ve yeni tomurcuğu tam olarak 137,5 (Altın Açı) ile iteceğini belirleyen biyokimyasal kuralın kendisi zaten o bitkinin genetik yazılımına kodlanmış matematiksel bir formüldür. Eğer bu açı sadece yarım derece bile şaşsaydı (örneğin 137 veya 138 olsaydı), çekirdekler üst üste biner ve aralarda devasa boşluklar kalırdı; dolayısıyla hormonların bu geometrik mükemmelliği üretecek şekilde ayarlanmış olması, kör bir fiziksel zorunluluk değil, üstün bir matematiksel tasarımın eseridir.

50. İnsan bedenine dışarıdan baktığında sağ elindeki beş parmağın (başparmak dahil) uzunluk, kalınlık ve eklem boğumlarının sol elindeki beş parmakla milimetrik bir ayna simetrisi içinde olduğunu; aynı şekilde yüzündeki kaşların, gözlerin, burun deliklerinin ve kulakların tam bir geometrik eksen etrafında kusursuz bir dengeyle yerleştirildiğini görürsün. Embriyo halindeyken birbirinden tamamen bağımsız olarak gelişen sağ ve sol uzuvlarımızın, aralarında görünmez bir telsiz bağlantısı varmış gibi aynı anda büyüyüp tam olarak aynı milimetrede durmalarını sağlayan o ortak ölçü ve irade kime aittir?

• Olası İtiraz: "İki yanlı (bilateral) simetri, hareket eden canlılarda ağırlık merkezini dengelediği ve yön bulmayı kolaylaştırdığı için doğal seçilim tarafından milyonlarca yıl boyunca seçilerek korunmuştur."

• Karşı Argüman: Doğal seçilim halihazırda simetrik olan bir canlının hayatta kalmasını açıklayabilir ama anne karnındaki kör ve şuursuz kök hücrelerin embriyonik gelişim sırasında sağ kolu uzatırken sol kolun ne kadar uzadığını nasıl "bildiğini" ve ikisini tam aynı noktada nasıl durdurduğunu açıklayamaz. Bir heykeltıraş bile mermer bloğun sağ ve sol tarafını milimetrik olarak simetrik yontmak için sürekli kumpas ve ölçü aleti kullanırken, insan bedeninin iki yarısını sıfır hatayla inşa eden bu gelişim programı, kusursuz bir Sanatkarın varlığını ispatlar.

Sonuç

Evrenin en derin kuantum katmanlarından atom çekirdeğindeki milimetrik dengelere, bir ayçiçeğinin sarmallarındaki altın orandan insan bedenindeki otuz yedi trilyon hücrenin kusursuz orkestrasına kadar uzanan bu yolculuk, tek bir hakikati aklın ve vicdanın önüne koymaktadır: Varlık, kör bir tesadüfün savurduğu anlamsız bir kaza değil; sonsuz bir ilmin, mutlak bir iradenin ve eşsiz bir sanatın tecellisidir. En basit bir yazılım kodunun bile arkasında düşünen bir akıl, tek bir cümlenin arkasında bir yazar arayan insan zihninin; kainat gibi devasa bir kitabı ve insan bedeni gibi muazzam bir varlık harikasını "sahipsiz ve plansız" ilan etmesi, bilimsel bir çıkarım değil, aklın kendi ilkeleriyle çelişmesidir.

Gerçek eleştirel düşünce, yalnızca bir fikri reddetmek ya da tek bir pencereden bakarak kendi inancını veya inançsızlığını kutsamak değildir. Hakiki sorgulama; insanın kendi önyargılarını da masaya yatırabilme, "Acaba yanılıyor olabilir miyim?" sorusunu kendine sorabilme ve gerçeğin izini nerede olursa olsun cesaretle takip edebilme erdemidir. Tarih boyunca insan eliyle üretilmiş olan ve vahye aykırı olan tüm hurafelere ve din adına sergilenen akıl dışı tutumlara tepki göstermek anlaşılabilir bir yaklaşımdır. Ama insanların hatalarına kızıp bu kusursuz evrenin gerçek Sahibini yok saymak, hakikati arayan bir zihne yakışan adil bir tutum değildir.

Bugün modern fiziğin, kozmolojinin ve moleküler biyolojinin ulaştığı her yeni keşif, maddenin kendi kendine var olamayacağını ve doğa yasalarının arkasında aşkın, ilahi bir Kanun Koyucunun bulunduğunu daha yüksek bir sesle haykırmaktadır. Artık mesele, kanıtların yetersizliği değil; insanın bu apaçık işaretler karşısında kendi konfor alanından çıkıp çıkmayacağı meselesidir. Çünkü bu muazzam düzenin bir Yaratıcısı olduğunu kabul etmek, insanı küçülten veya aklını kısıtlayan bir boyun eğiş değil; aksine insanı sahipsiz bir toz zerresi olmaktan kurtarıp varoluşuna ebedi bir anlam, onur ve gaye kazandıran en büyük özgürlüktür.

Evet bu 50 tane soru üzerinde düşünüp varoluşumuzu yeniden sorgulamaya ne dersiniz?