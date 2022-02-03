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Yerel Kafası dorse ile lastik arasında sıkıştı
Yerel

Kafası dorse ile lastik arasında sıkıştı

Mersin'in Tarsus ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başını dorse ile tırın arasına sokan şoför, orada can verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 01:34:00 -
Kafası dorse ile lastik arasında sıkıştı

Mersin- Tarsus otoban bağlantı yolu üzerinde 01 AIG 074 plakalı park halindeki tırın yanında hareketsiz duran kişiyi fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler dorse ile lastik arasında başı sıkışan sürücüyü itfaiye yardımıyla çıkarttı.

Olayın nedeni araştırılacak

İsminin Tuncay Altunhan olduğu belirlenen sürücünün öldüğü tespit edildi. Altunhan'ın cesedi Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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