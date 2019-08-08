Kafası cam kavanoza sıkışan rakunu polis kurtardı ABD’nin Nebraska eyaletinde cam kavanoza başı sıkışan rakunu polis ekipleri kurtardı.

ABD’nin Nebraska eyaletinde cam kavanoza başı sıkışan rakunu polis ekipleri kurtardı.

ABD’nin Nebraska eyaletinde yiyecek ararken kafasını cam kavanoza sıkıştıran sevimli rakun, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Yol kenarında kafası cam kavanoza sıkışmış yavru rakunu gören hayvanseverler hemen polise haber verdi. Bunun üzerine polis ekipleri kafasından çıkaramadığı cam kavanozla hareket etmeye çalışan rakunu uzun süren uğraşlar sonucu kavanozdan çıkarmayı başardı. Kavanoza sıkışan rakun, polisin detaylı çalışması sayesinde yara almadan kurtuldu. Cam kavanozdan kurtularak özgürlüğüne kavuşan sevimli rakun bir süre sonra gözden kayboldu.

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