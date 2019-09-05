Kafası balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde bir apartmanın balkon demirine kafası sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı.

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde bir apartmanın balkon demirine kafası sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı.

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde yer alan Shansan ilçesinde 6 yaşındaki bir çocuğun kafası balkon demirine sıkıştı. Apartmanın 6. katında bulunan balkonun demirlerine kafası sıkışan 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süre yoğun çabaları sonunda kurtarıldı.

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