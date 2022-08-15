Kafanızı kuma gömün Geziciler! CHP’den çocuk parkına zulüm!
CHP'li Ataşehir Belediyesi, çocuk parkındaki ağaçları keserek yeni bir skandala imza attı.
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CHP'li belediyelerin ağaç katliamları bitmek bilmiyor.
CHP'li Ataşehir Belediyesi, İçerenköy Mahallesi'nde yeni bir skandala imza attı.
Ağaçları kesip beton döktü
Belediye ekiplerinin çocuk parkındaki ağaçları kestiği ve yerlerine beton döktüğü belirlendi.
CHP'li belediyenin skandalı vatandaşların tepkisini çekti.
CHP'li belediyelerin 'ağaç katliamı' geninde var
Daha önce de CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi yarım asırlık ağacı kesmiş, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi 112 ağaca kanser bahanesiyle kurtarmak yerine kıymıştı. CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi de bakımsız bıraktığı binlerce ağacı kurutmuştu.
Geziciler 'dut yemiş bülbül'
Öte yandan Gezi çapulcuları ise CHP'nin ağaç katliamlarına 'dut yemiş bülbül' gibi sessiz kalması manidar karşılanıyor.