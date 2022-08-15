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Gündem Kafanızı kuma gömün Geziciler! CHP’den çocuk parkına zulüm!
Gündem

Kafanızı kuma gömün Geziciler! CHP’den çocuk parkına zulüm!

CHP'li Ataşehir Belediyesi, çocuk parkındaki ağaçları keserek yeni bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 23:04:00 -
Kafanızı kuma gömün Geziciler! CHP’den çocuk parkına zulüm!

 yeniakit.com.tr 

CHP'li belediyelerin ağaç katliamları bitmek bilmiyor.

CHP'li Ataşehir Belediyesi, İçerenköy Mahallesi'nde yeni bir skandala imza attı.

Ağaçları kesip beton döktü

Belediye ekiplerinin çocuk parkındaki ağaçları kestiği ve yerlerine beton döktüğü belirlendi.

CHP'li belediyenin skandalı vatandaşların tepkisini çekti. 

CHP'li belediyelerin 'ağaç katliamı' geninde var

Daha önce de CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi yarım asırlık ağacı kesmiş, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi 112 ağaca kanser bahanesiyle kurtarmak yerine kıymıştı. CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi de bakımsız bıraktığı binlerce ağacı kurutmuştu.

Geziciler 'dut yemiş bülbül'

Öte yandan Gezi çapulcuları ise CHP'nin ağaç katliamlarına 'dut yemiş bülbül' gibi sessiz kalması manidar karşılanıyor.

 

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Yorumlar

Osmanli

Bunlarin geninde yikmak vardir chp insanlik düsmani doga düsmani vatan düsmani din düsmani Allah bunlarin soyunu kurutsun insallah daha ne duruyoruz chp temizlenmeli bunlara dar agac gerek

Yorumum

Ağaçlar çatır çatır gidiyor maalesef, belli bir grubun duyarlı olmasını beklemek biraz hayal...Gerçek niyetleri ağızlarından çıkmıştı zaten.Gerçekten anlamak zor ve üzücü şeyler....
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