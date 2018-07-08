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‘Kafana sıkacağız’

Sivas mazlumu Murat Songur, şimdi de Almanya’da mezhepçi azgınların kıskacında. Songur, faşist gruplar ve Ali’siz Aleviler tarafından hedef gösterildiğini, bilinmeyen numaralardan “Peşindeyiz. Seni burada yaşatmayacağız, kafana sıkacağız” şeklinde tehditler aldığını doğruladı.

08 Temmuz 2018 Pazar 11:43
‘Kafana sıkacağız’

25 yıl önce uydurma deliller ile zindanlara atılan Sivas mazlumları demir parmaklıklar ardında çile çekerken, yargılamalardan beraat edenlerin yaşadıkları zulüm de bitmiyor. 1995’te tahliye olduktan sonra Almanya’ya yerleşen Sivas mazlumu Murat Songur şimdi de Almanya’da faşist gruplarca tehdit ediliyor. 23 yıldır vatan hasretiyle yanıp tutuşan Songur’un faşist gruplardan tarafından hedef gösterildiği, ev adreslerinin afişe edildiği ortaya çıktı. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu ile birlikte çalışan Avukat Mahmut Erdem tarafından 5 kez yaşadığı adresin tespit edilen Sivas mazlumunun teşhir edildiği, kişisel bilgilerinin bazı örgüt militanlarına ulaştırıldığı bildirildi.

SENİ BURADA YAŞATMAYACAĞIZ

Avukat Mahmut Erdem’in Sivas mazlumunu örgüt militanlarına teşhir ettiği bildirildi. DHKP-C ve PKK terör örgütü sempatizanlarına özel ve kişisel bilgileri iletilen Murat Songur’un sürekli ölüm tehdidi aldığı öğrenildi. Can güvenliği olmayan Songur’un kimliği belirsiz kişilerce adım adım takip edildiği, bilinmeyen numaralardan “Peşindeyiz. Seni burada yaşatmayacağız, kafana sıkacağız” şeklinde tehditler aldığı belirtildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANDIM

Akit’in ulaştığı Sivas mağduru Murat Songur, Türkiye’nin baskısı yüzünden daha önce iki defa gözaltına alındığını, suçlamaları inceleyen Alman makamlarının ‘tutuklama veya iadeye yetecek kadar delil bulunmuyor’ diyerek hakkındaki kırmızı bülteni dahi kaldırdığını söyledi. Kumpasa uğrayarak gözaltına alınan Songur, “Sivas’ta kıraathane işletiyordum. Sivas’ta herkes bilirdi bizim orada kumar oynatıldığını… Dönemin Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Sami Ece de bizim mekana gelirdi. Sami Ece, masada sürekli kaybederdi. Bana borcu vardı, ödemek istemedi. Emniyet müdürü olduğu için gücüne güveniyordu. Kavga ettik, çekti gitti. Bir hafta sonra Sivas olayları gelişti ve sonrası polisler gelip gözaltına aldı. Sivas olaylarında tutuklanmam Allah’a şükür hak yolunu bulmama vesile oldu. Birçok arkadaşımız da bu sayede uğraştıkları kötü işleri bırakıp İslam’a yöneldi. Belki bilselerdi böyle olacağımızı hiç uğraşmazlardı bizimle ama ‘şerde hayır, hayırda şer var’ biz de nasibimizi aldık” diye konuştu.

BÖYLE NEREYE KADAR GİDECEK?

Murat Songur, ölüm tehditleri aldığını ve sürekli takip altında olduğunu belirterek, “Sivas’ta yıllarca Alevisiyle Sünnisiyle birlikte yaşadık. Bir gün ne kavgamız, ne bağrışmamız oldu. Yalan ve iftira ile bizleri Alevi düşmanı gibi göstermeye çalıştılar. Benim eşim Alevi’dir. Elhamdülillah mutlu ve huzurlu bir evliliğim var. Bizler karıncayı dahi incitmekten sakınan, daima ümmetin saadetini düşünen insanlarız. Bırakın yakamızı artık! Sokağa çıkamaz duruma geldim, sürekli ölüm tehditleri alıyorum. Tanımadığım numaralardan beni ve ailemi korkutmaya çalışıyorlar. Böyle nereye kadar gidecek bilmiyorum. Peşimi bırakmayacaklarını, kafama sıkacaklarını söylüyorlar. Benim gibi bir vatansever, bu hainlerden hiçbir zaman korkmayacaktır” dedi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 11:43
  1. Sivas Mağdurları

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