Kafaları karıştırmaya çalışanlardan uzak durun! Müslüman noel kutlar mı?

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar Noel kutlamaları münasebetiyle yazılı bir basın açıklaması yayınladı. Bayraktutar ‘Noel günü ve gecesinde, kâfirlerin paskalya ve yortularında, onlar gibi bayram yapan küfre girer’ diyerek son noktayı koydu. Toplumun genlerine kadar indirilmeye çalışılan, emperyalist ekonomi lobilerin planlarından ibaret olan ve ne yazık ki, insanları israfa sürükleyen Noel’in bizimle bir alakası yoktur. Fakat yapılan algılar meyve vermiş, bizden olmayanı bizimmiş gibi kutlayan bir nesil olmaya başladık. Toplumun değer yargılarını linç eden bu düşünce şekli, bozulan kitaplarda da hak din olan Kur’an-ı Kerimde de şuan kutlanan şekle olur emri vermez. Sırf batının ekonomi lobisine destek olarak ortaya çıkan bu sistemin birer parçası olmaksa, asla bize yakışmaz.

Bayraktutar’a boel kutlaması ile ilgili açıklaması şöyle;

Ne İncil’de, ne Tevrat’ta, ne Zebur’da yazar

Hz. İsa’nın doğum günü olarak lanse edilmeye çalışılan, israfın, içkinin, fuhuş ’un, kumarın bu günün bir parçası olarak görülmesi ne İncil’de, ne Tevrat’ta, ne Zebur’da yazar, fakat ekonomi lobilerinin dini kendi çıkarları için kullanma girişimleri sonuç vermiş, bütün dünya bu güne hazırlanmak için kolları sıvamıştır.

Birbirinden farklı olan yılbaşı ile Noel kutlamalarının devamı sayılacağından yılbaşı geçesi çam kesip ormanları yok etmek, içki- kumar-fuhuş gibi bir Müslümana yakışmayacak hal ve tavırlar içine girmek günahtır, haramdır, zinadır, israftır.

‘Noel günü ve gecesinde, kâfirlerin paskalya ve yortularında, onlar gibi bayram yapan küfre girer’

Kendilerini sanatçı sananlar kesilen çamlara neden sessiz

Yılbaşı münasebetiyle Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde milyonlarca çam fidanı Noel hurafesi uğruna kesilip yok edilmektedir. Garip olansa bir dönem birkaç ağacın kesilme iddiası için Türkiye’yi ayağa kaldıran sözde sanatçıların, bugün kesilen çam ağaçlarını normal karşılamalarıdır. Dün kesildiği iddia edilen ağaçlarla, Noel için kesilen ağaçlar arasındaki farkı da sormakta fayda görüyorum.

Hristiyan ülkelerde olduğu gibi, Müslüman ülkelerde de bu cinayetler işlenmemeli.

Hristiyanlara benzememek için yılbaşı gecesi hindi yememeli!

Kumar oynamak, tombala çekmek gibi oyunlar oynanmamalı!

Bu gece, gayrı Müslimlere benzemek gayesiyle çeşitli yiyecek, içecek almamalı!

Her zaman ne alınıyorsa onları alınmalı!

Bu geceye ayrı bir önem vermemelidir.

Yalnız Hristiyanların değil, Yahudilerin ve bütün bâtıl dinlerin ibadetlerini yapmak, onlara benzemek olur. Mesela 21 Martı Nevruz Bayramı diyerek kutlamak da böyledir. Kâfirlerin ibadetleri ve çirkin işleri hariç, mubah olan âdetlerini yapmakta mahzur yoktur. Yani onlara benzemiş olunmaz.

Fakat, Noel ile ilgisi olmayan yılbaşında bir Müslümana tebrik kartı yazıp, yeni bir yılın insanlık için, Müslümanlar için hayırlı olmasını dilemek günah değildir. Yahut, (yeni yılın kutlu olsun) diyene, (seninki de kutlu olsun) demek günah olmaz. Bu inceliği anlamalıdır!

Müslüman her gece neleri yapıyorsa, bu gece de onları yapmalıdır!

Müslüman her gece neleri yapıyorsa, bu gece de onları yapmalıdır! Sanki mübarek geceymiş gibi mevlit okutmak, sohbetler düzenlemek uygun değildir. Bu gecenin diğer gecelerden farkı yoktur. Bu geceye değer veriyormuş gibi hareket etmek doğru değildir. Müslüman her gece neleri yapıyorsa, bu gece de onları yapmalıdır!

Büyük bir patavatsızlık

Batının, dünya ağlarken, çocuklar denize vururken yine sınıfta kaldığını gösteren tablo, göçmenlere karşı kapılarını kapatan bu zihniyet, İslam için bu denli katı ve anlayışsızken, elle tutulur hiçbir örnek hareketi olmayan bu kişilere özenmek büyük bir patavatsızlıktır. Kendi değerlerinin, kendi inancının ,kendi toplumunun farkında olmamaktır.

Yılbaşı Siyonist, emperyalist vahşetin gizlenmeye çalışıldığı, Müslüman toplumların uyuşturulmaya çalışıldığı, insanların dikkatini farklı yerlere çekilmek istendiği, Müslüman ülkelerdeki zulümlerin, kıyımların gölgelendiği bir tarihtir.