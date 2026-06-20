Otomobil devinden şaşırtan hamle: SUV modelde indirim kararı!
Türkiye'de en güvenilen otomobil markalarından biri olan Honda'nın açıklanan güncel kampanyaları incelendiğinde, HR-V e:HEV araçta indirim olduğu görüldü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye'de en güvenilen otomobil markalarından biri olan Honda'nın açıklanan güncel kampanyaları incelendiğinde, HR-V e:HEV araçta indirim olduğu görüldü.
Türkiye'de sıfır araç almak isteyen birçok kişi; Honda, Toyota, Hyundai, Chery ve Skoda gibi markaların güncel kampanyalarını yakından takip ediyor. Fiyat-performans karşılaştırması yaparak bütçesine en uygun aracı seçmeye çalışıyor.
Honda'nın güncel kampanyalarına bakıldığında ise, HR-V e:HEV araçta fiyatların düştüğü görüldü. Bu durum, sıfır otomobil satın almayı düşünen pek çok kişinin ilgisini çekiyor.
HR-V E:HEV ARAÇTA İNDİRİM Honda, 2026 model yılı 1.5L Hibrit Otomatik Elegance versiyon HR-V e:HEV SUV araçta 270.000 TL indirim olduğunu açıkladı. Ayrıca Honda 1.5L Hibrit Otomatik Advance versiyon HR-V e:HEV araçta da 80.000 TL indirim var. Öte yandan, 2025 model yılı 1.5L Hibrit Otomatik Elegance versiyon HR-V e:HEV SUV araçta 155.000 TL indirim bulunuyor. 1.5L Hibrit Otomatik Advance versiyon Honda HR-V e:HEV araçta ise indirim yok.
HONDA HR-V E:HEV SUV FİYAT LİSTESİ HR-V e:HEV SUV araçta indirim olması, güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda hem 2025 model yılı hem de 2026 model yılı Honda HR-V e:HEV SUV fiyat listesi bulunuyor. Versiyon: 1.5L Hibrit Otomatik Elegance. Model Yılı: 2026. Fiyatı: 2.659.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.389.000 TL. İndirim: 270.000 TL.
Versiyon: 1.5L Hibrit Otomatik Advance. Model Yılı: 2026. Fiyatı: 2.810.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.730.000 TL. İndirim: 80.000 TL. Versiyon: 1.5L Hibrit Otomatik Elegance. Model Yılı: 2025. Fiyatı: 2.544.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.389.000 TL. İndirim: 155.000 TL. Versiyon: 1.5L Hibrit Otomatik Advance. Model Yılı: 2025. Fiyatı: 2.675.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: Bulunmuyor./ kaynak: akşam
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23