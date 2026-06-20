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Otomotiv
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Otomobil devinden şaşırtan hamle: SUV modelde indirim kararı!

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Otomobil devinden şaşırtan hamle: SUV modelde indirim kararı!

Türkiye'de en güvenilen otomobil markalarından biri olan Honda'nın açıklanan güncel kampanyaları incelendiğinde, HR-V e:HEV araçta indirim olduğu görüldü.

#1
Foto - Otomobil devinden şaşırtan hamle: SUV modelde indirim kararı!

Türkiye'de sıfır araç almak isteyen birçok kişi; Honda, Toyota, Hyundai, Chery ve Skoda gibi markaların güncel kampanyalarını yakından takip ediyor. Fiyat-performans karşılaştırması yaparak bütçesine en uygun aracı seçmeye çalışıyor.

#2
Foto - Otomobil devinden şaşırtan hamle: SUV modelde indirim kararı!

Honda'nın güncel kampanyalarına bakıldığında ise, HR-V e:HEV araçta fiyatların düştüğü görüldü. Bu durum, sıfır otomobil satın almayı düşünen pek çok kişinin ilgisini çekiyor.

#3
Foto - Otomobil devinden şaşırtan hamle: SUV modelde indirim kararı!

HR-V E:HEV ARAÇTA İNDİRİM Honda, 2026 model yılı 1.5L Hibrit Otomatik Elegance versiyon HR-V e:HEV SUV araçta 270.000 TL indirim olduğunu açıkladı. Ayrıca Honda 1.5L Hibrit Otomatik Advance versiyon HR-V e:HEV araçta da 80.000 TL indirim var. Öte yandan, 2025 model yılı 1.5L Hibrit Otomatik Elegance versiyon HR-V e:HEV SUV araçta 155.000 TL indirim bulunuyor. 1.5L Hibrit Otomatik Advance versiyon Honda HR-V e:HEV araçta ise indirim yok.

#4
Foto - Otomobil devinden şaşırtan hamle: SUV modelde indirim kararı!

HONDA HR-V E:HEV SUV FİYAT LİSTESİ HR-V e:HEV SUV araçta indirim olması, güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda hem 2025 model yılı hem de 2026 model yılı Honda HR-V e:HEV SUV fiyat listesi bulunuyor. Versiyon: 1.5L Hibrit Otomatik Elegance. Model Yılı: 2026. Fiyatı: 2.659.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.389.000 TL. İndirim: 270.000 TL.

#5
Foto - Otomobil devinden şaşırtan hamle: SUV modelde indirim kararı!

Versiyon: 1.5L Hibrit Otomatik Advance. Model Yılı: 2026. Fiyatı: 2.810.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.730.000 TL. İndirim: 80.000 TL. Versiyon: 1.5L Hibrit Otomatik Elegance. Model Yılı: 2025. Fiyatı: 2.544.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.389.000 TL. İndirim: 155.000 TL. Versiyon: 1.5L Hibrit Otomatik Advance. Model Yılı: 2025. Fiyatı: 2.675.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: Bulunmuyor./ kaynak: akşam

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