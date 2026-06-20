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Ekonomi Türkiye ile Yeni Zelanda’dan yeni iş birliği! Havacılık alanında mutabakat zaptı imzaladı
Ekonomi

Türkiye ile Yeni Zelanda’dan yeni iş birliği! Havacılık alanında mutabakat zaptı imzaladı

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Türkiye ile Yeni Zelanda’dan yeni iş birliği! Havacılık alanında mutabakat zaptı imzaladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye ile Yeni Zelanda arasında hava ulaştırma ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada Türkiye’nin, güçlü altyapısı ve stratejik konumuyla küresel havacılıktaki merkez rolünü güçlendirmeye devam ettiği vurgulandı.

Türkiye ile Yeni Zelanda havacılık alanında mutabakat zaptı imzaladı. Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, anlaşmanın, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek ile Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Greg Lewis tarafından imzalandığı belirtildi.

Anlaşmanın detayına ilişkin bilgi verilen paylaşımda, "Haftalık 14 frekans yolcu seferi hakkı korunurken, her iki ülkenin tayinli hava yolu işletmelerine, ileride belirlenecek ikişer ara noktada 5. trafik hakkı kullanabilme imkanı tanındı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Türkiye'nin, güçlü altyapısı ve stratejik konumuyla küresel havacılıktaki merkez rolünü güçlendirmeye devam ettiği vurgulandı.

Uluslararası sivil havacılıkta "frekans", bir hava yolu işletmesinin iki ülke arasında belirli bir süre içinde (genellikle haftalık) gerçekleştirebileceği toplam sefer hakkını ifade ediyor. Bu haklar, ülkeler arasında imzalanan ikili hava ulaştırma anlaşmalarıyla belirleniyor.

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