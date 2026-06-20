İsrail ile Hizbullah anlaştı!

İsrail ile Hizbullah'ın bölgede devam eden çatışmaların sona ermesi konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

Üst düzey bir ABD'li yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, İsrail ve Hizbullah'ın cuma günü yerel saatle 16.00'da başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştığını söyledi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, "Hizbullah ve İsrail ateşkes konusunda anlaştı." dedi. Yetkili, ABD'li ve Katarlı müzakerecilerin İran'ın da yardımıyla anlaşmayı sağladığını belirtti.

Yetkili, "Bugün erken saatlerde yaşanan karşılıklı ateşin ardından İsrail ve Hizbullah'ın artık ateşkes halinde olduğunu anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gece saatlerinde Hizbullah, Güney Lübnan'ı işgal eden İsrail askerlerine saldırı düzenlemişti.

Saldırıda 4 asker ölmüştü.

Bunun ardından İsrail'in düzenlediği saldırılarda Lübnan'da en az 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Lübnan'da yaşanan son çatışmaları sona erdirmek için daha önce de birçok kez ateşkes açıklanırken, bu ateşkeslerin çoğu kalıcı olmadı.

Kaynak: Mepa News