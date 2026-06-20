  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’tan kuyruğu dik tutma telaşı: Eşekten düşen Nasreddin Hoca da ‘Ben zaten inecektim’ demiş! Menderes Belediyesi’nde ağır iddialar: Rüşvet, imar ve ruhsat trafiği iddiaları gündemde Tescilli ahlaksızlık Hürriyet ve Posta’da! Bir yanda Gümüşel hocaya iftira bir yanda 'Lolita' Türkiye’nin en uzun metro hattı açıldı! Erdoğan: İstanbul’u kaderine terk etmeyiz Rusya'dan flaş karar: Türkiye talebine dayanamadılar G7 Zirvesi'nde Trump ve Meloni krizi: İpler kopma noktasına geldi Yılmaz Özdil'den Sözcü'ye çıkacak Kılıçdaroğlu'na çağrı: 755 milyon kimlere verilmiş, açıkla! İstanbul'a dev metro hattı! Halkalı-Arnavutköy etabı resmen hizmete açıldı! Vatandaşı uyarırken vekil tuzağa düştü İYİ Partili Kocamaz’a dolandırıcı şoku Yeni parti için ilk sinyal İzmir’den geldi! CHP’den istifa eden Cemil Tugay: Yeni parti kurulursa katılırım!
İSLAM 20 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

20 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
20 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını, sizlerin istifadelerinize sunuyoruz... (20 Haziran 2026)

AYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٣٤) فَاِذَا جَٓاءَتِ الطَّٓامَّةُ الْكُبْرٰىؗ
(٣٥) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰىۙ
(٣٦) وَبُرِّزَتِ الْجَحٖيمُ لِمَنْ يَرٰى

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(34) O büyük felâket (kıyamet) geldiğinde;
(35) O gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak;
(36) Ve görecek olanlara cehennem açık bir şekilde gösterilecektir.

 (Naziât Suresi, 79/34-35-36)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Arap dilinde “dayanılamayacak kadar ağır ve başka musibetleri bastıracak ölçüde büyük musibet” anlamına gelen tâmme kelimesi burada kıyameti ifade eder. Kıyametin dehşeti insanlara diğer sıkıntıları unutturacak kadar ağır olduğu için ona bu isim verilmiştir (Şevkânî, V, 439).

O gün insanlara dünyada yaptıkları iyilikler de kötülükler de gösterilir; o zaman yapıp da unuttuklarını hatırlar ve itiraf ederler. “Cehennem” diye çevirdiğimiz cahîm kelimesi sözlükte “derin çukurda yakılmış büyük ateş” anlamına gelir (İbn Âşûr, XXX, 91).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 550

 HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Önce Allah vardı; O'ndan önce hiçbir şey yoktu. Arşı suyun üzerindeydi. Sonra O, gökleri ve yeri yarattı.”

Kaynak: Buhârî, Tevhîd, 22

GÜNÜN SÖZÜ:

"Birbirine nasihat etmeyen toplulukta hayır yoktur. Nasihat edenleri sevmeyenlerde de hayır yoktur"

Hz. Ömer (r.a.)

 
GÜNÜN FOTOĞRAFI: 


                                         Sinop'ta gece

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23