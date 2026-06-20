20 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi

AYET - VAHYİN DİLİNDEN:







(٣٤) فَاِذَا جَٓاءَتِ الطَّٓامَّةُ الْكُبْرٰىؗ

(٣٥) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰىۙ

(٣٦) وَبُرِّزَتِ الْجَحٖيمُ لِمَنْ يَرٰى



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(34) O büyük felâket (kıyamet) geldiğinde;

(35) O gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak;

(36) Ve görecek olanlara cehennem açık bir şekilde gösterilecektir.

(Naziât Suresi, 79/34-35-36) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Arap dilinde “dayanılamayacak kadar ağır ve başka musibetleri bastıracak ölçüde büyük musibet” anlamına gelen tâmme kelimesi burada kıyameti ifade eder. Kıyametin dehşeti insanlara diğer sıkıntıları unutturacak kadar ağır olduğu için ona bu isim verilmiştir (Şevkânî, V, 439).



O gün insanlara dünyada yaptıkları iyilikler de kötülükler de gösterilir; o zaman yapıp da unuttuklarını hatırlar ve itiraf ederler. “Cehennem” diye çevirdiğimiz cahîm kelimesi sözlükte “derin çukurda yakılmış büyük ateş” anlamına gelir (İbn Âşûr, XXX, 91).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 550





HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Önce Allah vardı; O'ndan önce hiçbir şey yoktu. Arşı suyun üzerindeydi. Sonra O, gökleri ve yeri yarattı.”



Kaynak: Buhârî, Tevhîd, 22





GÜNÜN SÖZÜ:



"Birbirine nasihat etmeyen toplulukta hayır yoktur. Nasihat edenleri sevmeyenlerde de hayır yoktur"



Hz. Ömer (r.a.)



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