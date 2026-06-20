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En uzun süre evli kalan ülkeler belli oldu! Türkiye'de kaç yıl evli kalınıyor?

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En uzun süre evli kalan ülkeler belli oldu! Türkiye'de kaç yıl evli kalınıyor?

Ülkelerdeki çiftlerin kaç yıl evli kaldıkları belli oldu. Peki Türkiye'deki evli çiftler kaç yıl evli kalıyor. İşte ülke ülke evli kalma süresi...

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#1
Foto - En uzun süre evli kalan ülkeler belli oldu! Türkiye'de kaç yıl evli kalınıyor?

KAÇ YIL EVLİ KALIYORLAR? Evlilik süresi ülkeden ülkeye değişiyor; bunun arkasında kültürel yapı, ekonomik şartlar, eğitim seviyesi ve toplumsal alışkanlıklar gibi birçok etken bulunuyor. Bazı ülkelerde evlilikler daha uzun sürerken, bazılarında boşanma oranları daha yüksek olduğu için süreler kısalabiliyor.

#2
Foto - En uzun süre evli kalan ülkeler belli oldu! Türkiye'de kaç yıl evli kalınıyor?

EVLİLİĞİ EN UZUN VE EN KISA SÜREN ÜLKELER AÇIKLANDI! Listede yer alan veriler, OECD, Eurostat, TÜİK ve benzeri güvenilir kurumların yayımladığı istatistikler ile araştırmalara dayanarak derlenmiştir. İŞTE EVLİLİĞİ EN UZUN SÜREN ÜLKELER!

#3
Foto - En uzun süre evli kalan ülkeler belli oldu! Türkiye'de kaç yıl evli kalınıyor?

20) ÇEKYA

#4
Foto - En uzun süre evli kalan ülkeler belli oldu! Türkiye'de kaç yıl evli kalınıyor?

19) GÜNEY KORE

#5
Foto - En uzun süre evli kalan ülkeler belli oldu! Türkiye'de kaç yıl evli kalınıyor?

18) POLONYA

#6
Foto - En uzun süre evli kalan ülkeler belli oldu! Türkiye'de kaç yıl evli kalınıyor?

17) DANİMARKA

#7
Foto - En uzun süre evli kalan ülkeler belli oldu! Türkiye'de kaç yıl evli kalınıyor?

16) KANADA

#8
Foto - En uzun süre evli kalan ülkeler belli oldu! Türkiye'de kaç yıl evli kalınıyor?

15) JAPONYA

#9
Foto - En uzun süre evli kalan ülkeler belli oldu! Türkiye'de kaç yıl evli kalınıyor?

14) HOLLANDA

#10
Foto - En uzun süre evli kalan ülkeler belli oldu! Türkiye'de kaç yıl evli kalınıyor?

13) BELÇİKA

#11
Foto - En uzun süre evli kalan ülkeler belli oldu! Türkiye'de kaç yıl evli kalınıyor?

12) AVUSTURYA

#12
Foto - En uzun süre evli kalan ülkeler belli oldu! Türkiye'de kaç yıl evli kalınıyor?

11) FİNLANDİYA

#13
Foto - En uzun süre evli kalan ülkeler belli oldu! Türkiye'de kaç yıl evli kalınıyor?

10) YUNANİSTAN

#14
Foto - En uzun süre evli kalan ülkeler belli oldu! Türkiye'de kaç yıl evli kalınıyor?

9) ALMANYA

#15
Foto - En uzun süre evli kalan ülkeler belli oldu! Türkiye'de kaç yıl evli kalınıyor?

8) İSVİÇRE

#16
Foto - En uzun süre evli kalan ülkeler belli oldu! Türkiye'de kaç yıl evli kalınıyor?

7) NORVEÇ

#17
Foto - En uzun süre evli kalan ülkeler belli oldu! Türkiye'de kaç yıl evli kalınıyor?

6) İSVEÇ

#18
Foto - En uzun süre evli kalan ülkeler belli oldu! Türkiye'de kaç yıl evli kalınıyor?

5) SLOVENYA

#19
Foto - En uzun süre evli kalan ülkeler belli oldu! Türkiye'de kaç yıl evli kalınıyor?

4) FRANSA

#20
Foto - En uzun süre evli kalan ülkeler belli oldu! Türkiye'de kaç yıl evli kalınıyor?

3) PORTEKİZ

#21
Foto - En uzun süre evli kalan ülkeler belli oldu! Türkiye'de kaç yıl evli kalınıyor?

2) İSPANYA

#22
Foto - En uzun süre evli kalan ülkeler belli oldu! Türkiye'de kaç yıl evli kalınıyor?

1) İTALYA/

#23
Foto - En uzun süre evli kalan ülkeler belli oldu! Türkiye'de kaç yıl evli kalınıyor?

Peki Türkiye'de evlilik süresi ne kadar? Açıklanan verilere göre Türkiye'de evlilik süresi ortalama 12 yıl. derleyen: haber7

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Yorumlar

Mesut Sarp

Türkiye icin 12 yıl imam nikahları ve de gayri resmi iliskiler göz önüne alındıgında bu rakkam cok asagı düser. Bi cok cift hic nikahsız yasıyor ve hatta kadınların baska erkeklerde iliskilerine göz yumuluyor. 20 yıl önce bunlar imkansız gibi görülürken bi kac yıldan bu yana yadırganmıyor. Hayaldi gercek oldu mu diyelim?

vatandaş.

kadınlara özgürlük, eşitlik, pozitif ayrımcılık,süresiz nafaka, dul maaşı, ölen babanın emekli maaşı. verdikçe daha fazlasını istediler..
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