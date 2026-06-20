En uzun süre evli kalan ülkeler belli oldu! Türkiye'de kaç yıl evli kalınıyor?

KAÇ YIL EVLİ KALIYORLAR? Evlilik süresi ülkeden ülkeye değişiyor; bunun arkasında kültürel yapı, ekonomik şartlar, eğitim seviyesi ve toplumsal alışkanlıklar gibi birçok etken bulunuyor. Bazı ülkelerde evlilikler daha uzun sürerken, bazılarında boşanma oranları daha yüksek olduğu için süreler kısalabiliyor.