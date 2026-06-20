En uzun süre evli kalan ülkeler belli oldu! Türkiye'de kaç yıl evli kalınıyor?
Ülkelerdeki çiftlerin kaç yıl evli kaldıkları belli oldu. Peki Türkiye'deki evli çiftler kaç yıl evli kalıyor. İşte ülke ülke evli kalma süresi...
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Ülkelerdeki çiftlerin kaç yıl evli kaldıkları belli oldu. Peki Türkiye'deki evli çiftler kaç yıl evli kalıyor. İşte ülke ülke evli kalma süresi...
KAÇ YIL EVLİ KALIYORLAR? Evlilik süresi ülkeden ülkeye değişiyor; bunun arkasında kültürel yapı, ekonomik şartlar, eğitim seviyesi ve toplumsal alışkanlıklar gibi birçok etken bulunuyor. Bazı ülkelerde evlilikler daha uzun sürerken, bazılarında boşanma oranları daha yüksek olduğu için süreler kısalabiliyor.
EVLİLİĞİ EN UZUN VE EN KISA SÜREN ÜLKELER AÇIKLANDI! Listede yer alan veriler, OECD, Eurostat, TÜİK ve benzeri güvenilir kurumların yayımladığı istatistikler ile araştırmalara dayanarak derlenmiştir. İŞTE EVLİLİĞİ EN UZUN SÜREN ÜLKELER!
20) ÇEKYA
19) GÜNEY KORE
18) POLONYA
17) DANİMARKA
16) KANADA
15) JAPONYA
14) HOLLANDA
13) BELÇİKA
12) AVUSTURYA
11) FİNLANDİYA
10) YUNANİSTAN
9) ALMANYA
8) İSVİÇRE
7) NORVEÇ
6) İSVEÇ
5) SLOVENYA
4) FRANSA
3) PORTEKİZ
2) İSPANYA
1) İTALYA/
Peki Türkiye'de evlilik süresi ne kadar? Açıklanan verilere göre Türkiye'de evlilik süresi ortalama 12 yıl. derleyen: haber7
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