20 Haziran 2018: Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun vefatı (Âlim, Kanaat Önderi)
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, İslam âlimlerimizden Abdülmetin Balkanlıoğlu’nu hayırla yâd ediyoruz.
Abdülmetin Balkanlıoğlu, 1958 senesinde Sungurlu’ya bağlı Aşağıfındıklı’da dünyaya geldi. 1977 senesinde Çorum İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1986 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni yarıda bıraktı.
Arapça eğitimini Emin Saraç Hoca’dan alan Balkanlıoğlu 1977 tarihinde Şile’de Ağca Hacıköyü’nde imamlık vazifesine başladı.
1978 senesinde Sarıyer Rumeli Efendi Köyü Camii’nde görev yapan Balkanlıoğlu, 1980 senesinde Eminönü Hoşkadem Camii’nde, 1983′de de Fatih Müftülüğü’ne bağlı Acemoğlu Camii’nde görev aldı. Bu dönemde Fatih Din Görevlileri Dernek Başkanlığı’nı yürüttü. Daha sonra, Küçükçekmece ilçesine bağlı Kayabaşı Köyü’ne tayin olan Abdülmetin Balkanlıoğlu, oradan da emekliye ayrıldı.
Abdulmetin Balkanlıoğlu evli ve iki çocuk babasıdır. Abdülmetin Balkanlıoğlu Hocaefendi, 20 Haziran 2018 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrası Çapa Tıp Fakültesi hastanesinde vefat etti.