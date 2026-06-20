  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’tan kuyruğu dik tutma telaşı: Eşekten düşen Nasreddin Hoca da ‘Ben zaten inecektim’ demiş! Menderes Belediyesi’nde ağır iddialar: Rüşvet, imar ve ruhsat trafiği iddiaları gündemde Tescilli ahlaksızlık Hürriyet ve Posta’da! Bir yanda Gümüşel hocaya iftira bir yanda 'Lolita' Türkiye’nin en uzun metro hattı açıldı! Erdoğan: İstanbul’u kaderine terk etmeyiz Rusya'dan flaş karar: Türkiye talebine dayanamadılar G7 Zirvesi'nde Trump ve Meloni krizi: İpler kopma noktasına geldi Yılmaz Özdil'den Sözcü'ye çıkacak Kılıçdaroğlu'na çağrı: 755 milyon kimlere verilmiş, açıkla! İstanbul'a dev metro hattı! Halkalı-Arnavutköy etabı resmen hizmete açıldı! Vatandaşı uyarırken vekil tuzağa düştü İYİ Partili Kocamaz’a dolandırıcı şoku Yeni parti için ilk sinyal İzmir’den geldi! CHP’den istifa eden Cemil Tugay: Yeni parti kurulursa katılırım!
Tarih 20 Haziran 2018: Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun vefatı (Âlim, Kanaat Önderi)
Tarih

20 Haziran 2018: Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun vefatı (Âlim, Kanaat Önderi)

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
20 Haziran 2018: Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun vefatı (Âlim, Kanaat Önderi)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, İslam âlimlerimizden Abdülmetin Balkanlıoğlu’nu hayırla yâd ediyoruz.

Abdülmetin Balkanlıoğlu, 1958 senesinde Sungurlu’ya bağlı Aşağıfındıklı’da dünyaya geldi. 1977 senesinde Çorum İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1986 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni yarıda bıraktı.



Arapça eğitimini Emin Saraç Hoca’dan alan Balkanlıoğlu 1977 tarihinde Şile’de Ağca Hacıköyü’nde imamlık vazifesine başladı.



1978 senesinde Sarıyer Rumeli Efendi Köyü Camii’nde görev yapan Balkanlıoğlu, 1980 senesinde Eminönü Hoşkadem Camii’nde, 1983′de de Fatih Müftülüğü’ne bağlı Acemoğlu Camii’nde görev aldı. Bu dönemde Fatih Din Görevlileri Dernek Başkanlığı’nı yürüttü. Daha sonra, Küçükçekmece ilçesine bağlı Kayabaşı Köyü’ne tayin olan Abdülmetin Balkanlıoğlu, oradan da emekliye ayrıldı.



Abdulmetin Balkanlıoğlu evli ve iki çocuk babasıdır. Abdülmetin Balkanlıoğlu Hocaefendi, 20 Haziran 2018 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrası Çapa Tıp Fakültesi hastanesinde vefat etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23