Mama lobisinden ihale vurgunu! 256 milyon TL nereye gitti?

Gazeteci Emre Erciş, sokak hayvanları için ayrılan kamu bütçesinin nasıl bir "rant tezgahına" dönüştüğünü belgeleriyle ifşa etti. 2025 yılına ait EKAP ihalelerini mercek altına alan Erciş, 256 Milyon TL'lik ihalelerde dönen şaibeli rakamları ve "Mama Lobisi"nin vergi kayıtlarındaki uçurumu tek tek açıkladı.

Gazeteci Emre Erciş’in paylaştığı çarpıcı veriler, Türkiye’nin sokak hayvanları politikasında milyarlarca liralık bir "kara delik" olduğunu gözler önüne serdi. Erciş, "Bu tweeti ister ihbar kabul edin ister etmeyin, sizin bileceğiniz iş" diyerek başladığı açıklamasında, kamu kaynaklarının kimlerin cebine aktarıldığını rakamlarla ortaya koydu.

ERÇİŞ’TEN "MAMA LOBİSİ" İFŞASI

Erciş’in EKAP verileri üzerinden yaptığı analizde, 2025 yılında sadece 8 bin 967 ton mama alımı için 256 Milyon 87 Bin 470 TL'lik sözleşme yapıldığı tespit edildi. İhalelerin 210 Milyon TL'lik kısmını alan 5 şirketin ve şahsın vergi beyanları ise akıllara durgunluk verdi:

A Z Destek Hizmetleri: 210 milyonluk pastadan en büyük dilimi almasına rağmen beyan edilen matrah sadece 7,9 milyon TL.

Doğuş Hayvan, Ringa Balık, Futpet Evcil ve Doğukan Saydam: Erciş’in paylaştığı verilere göre, bu firmaların beyan ettiği matrahlar, aldıkları devasa ihalelerin yanında "komik" seviyelerde kalıyor.

Erciş, bu 5 yapının toplamda sadece 12,1 milyon TL matrah bildirerek, devletten aldıkları 210 milyon TL'lik ödemeyi vergilendirme biçimindeki çarpıklığa dikkat çekiyor.

1 MİLYON 150 BİN KÖPEK KİME EMANET?

Gazeteci Erciş'in ortaya koyduğu en çarpıcı detay ise sistemin başarısızlığına dair:

"Yetişkin bir köpeğin günlük 300-400 gram yem tükettiğini varsaydığımızda, 256 milyon TL harcanarak alınan bu mama, 1 milyon 250 bin sokak köpeğinin sadece 61 bin ile 82 bin tanesinin 1 yıllık ihtiyacını karşılıyor."

Erciş’in sorusu net: "Geriye kalan 1 milyon 150 bin köpeğin beslenmesini Valilikler, Kaymakamlıklar ve gönüllüler karşılarken, bu devasa bütçeler nereye gidiyor?"

"YEMİN EDERİM NEFES ALDIRMAZDIM"

Erciş, konunun sadece bir mama ihalesi olmadığını, bir "Lobi" faaliyeti olduğunu vurguluyor. Paylaştığı notta, şirket ortaklarının ve yakınlarının mal varlıklarına, banka hesaplarına erişimi olsa, bu yapının kökünü kazıyacak bir kararlılıkla konuyu takip ettiğini belirten Erciş, tüm yetkilileri bu "İhbar"ı değerlendirmeye çağırıyor.

Gazeteci Emre Erciş’in verileriyle deşifre olan bu "Mama Lobisi" ağı, Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Şimdi gözler, bu şirketlerin ihale süreçlerinin incelenmesi için harekete geçecek olan kurumların üzerinde.