Kan donduran cinayet! Babasını öldürme sebebi ağızları açık bıraktı
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde baba ile oğlu arasındaki buğday kavgası tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde baba ile oğlu arasındaki buğday kavgası tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü.
Olay, Çınar ilçesine bağlı Ağaçsever köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Mesut D. (34) ile babası Nesih D. (63) arasında hasat edilen buğdayın paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.
Mesut D., belinden çıkardığı silahla babasını vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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