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Kan donduran cinayet! Babasını öldürme sebebi ağızları açık bıraktı

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IHA Giriş Tarihi:

Kan donduran cinayet! Babasını öldürme sebebi ağızları açık bıraktı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde baba ile oğlu arasındaki buğday kavgası tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü.

#1
Foto - Kan donduran cinayet! Babasını öldürme sebebi ağızları açık bıraktı

Olay, Çınar ilçesine bağlı Ağaçsever köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Mesut D. (34) ile babası Nesih D. (63) arasında hasat edilen buğdayın paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.

#2
Foto - Kan donduran cinayet! Babasını öldürme sebebi ağızları açık bıraktı

Mesut D., belinden çıkardığı silahla babasını vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#3
Foto - Kan donduran cinayet! Babasını öldürme sebebi ağızları açık bıraktı

Yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

#4
Foto - Kan donduran cinayet! Babasını öldürme sebebi ağızları açık bıraktı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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