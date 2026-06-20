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Gündem A Milli Futbol Takımımızın ilk 11'i belli oldu! Heyecan dorukta
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A Milli Futbol Takımımızın ilk 11'i belli oldu! Heyecan dorukta

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A Milli Futbol Takımımızın ilk 11'i belli oldu! Heyecan dorukta

A Milli Futbol Takımımızın, Paraguay karşısında sahaya çıkacak 11’i belli oldu. A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynayacağı maçın hakem ve takım kadroları şu şekilde:

A Milli Futbol Takımımızın, Paraguay karşısında sahaya çıkacak 11’i belli oldu. A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynayacağı maçın hakem ve takım kadroları şu şekilde:

Stadyum: San Francisco Bay Area

Hakemler:Ivan Barton, David Moran, Henry Pupiro (El Salvador)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Paraguay: Gill, Cacares, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez, Cubas, Almiron, Galarza, Enciso, Pitta

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