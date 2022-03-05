Kafadaki iltihaplı sivilceler nasıl geçer? Saç derisinde, ensede çıkan sivilcelere bitkisel çözüm

Kafa derisinde çıkan sivilceler, vücutta çıkan sivilceler ile aynı nedenlerden meydana gelirken bazıları yağ bezesine dönüşebilir. Vücuttaki yağ bezleri yani sebumun ortaya çıkardığı salgı, saç köklerine saç kanalları ile bağlanır. Kafa derisinde oluşan aşırı yağlanma ve sebum ile bölgedeki gözenekler tıkanır. Kafa derisinde sivilce oluşumu, derinin nefes alamayıp iltihap oluşturması ile ortaya çıkar.Aşırı stres, depresyon ve diğer psikolojik sorunlar sivilce oluşumunu tetikleyecektir.Bunun yanı sıra kafa derisinde çıkan sivilcelere; saç bakım ürünleri, saç kremleri ve jöle gibi kafa derisindeki gözenekleri tıkayan ürünlerde neden olabilir. Hava kirliliği, sıcaklık, nemli hava ve terleme ciltteki gözenekleri doldurup bakteri oluşumuna neden olacaktır. Aynı zamanda terlemeye birlikte yağlanan saçlarda sivilce oluşumu kaçınılmazdır. Peki kafa derisinde oluşan sivilcelere ne yapmak gerekir?

Saç Derisinde Sivilce ve İltihaplı Sivilce Neden Olur?

Stres, pisikolojik sorunlar, depresyon

Kullanılan ilaçların yan etkisi

Ergenlik dönemi ve adet dönemi gibi hormonal değişimlerin olduğu dönemler

Saç bakım ürünlerine, şampuana karşı alerji

Saçların ve saç derisinin çok yağlı olması

Yanlış beslenme

Seboreik dermatit, genelde saçlarda oluşan kepeklerden sorumludur ve bazen sivilceler de oluşturur

Saç Derisinde Sivilce Nasıl Geçer?

Saç derisinde sivilce için Cildiye doktoruna gitmelidir. Doktorun verdiği krem kullanılabilir.

Saç Derisinde Sivilce ve İltihaplı Sivilce İçin Bitkisel Çözümler

Çay Ağacı Yağı

Çay ağacı yağı, sivilce ve diğer kafa derisi sorunları için etkili bir çözümdür. Bu uçucu yağ, antiseptik özellikleriyle saç derisindeki gözenekleri dezenfekte eder ve sivilceyi hızlıca kurutur. Akneye neden olan bakterileri bile öldürür, kızarıklık ve kaşıntıyı da giderir.

5 damla çay ağacı yağını 2 ila 3 yemek kaşığı zeytinyağı veya hindistancevizi yağıyla karıştırın. Bu karışımı saç derinize sürün ve 1 ila 2 saat saç derinizde bekletip suyla yıkayın. Şampuanlayın ve suyla durulayın. Haftada 1 kez bunu uygulayın.

Kafadaki sivilceler nasıl geçer?

Diğer bir seçenek de bir pamuklu çubuğuna 1 veya 2 damla çay ağacı yağını batırın ve saç derinizdeki sivilce olan bölgeye nazikçe sürmektir. Birkaç saat beklettikten sonra soğuk suyla durulayın. Günde iki kez tekrarlayın.

Zerdeçal

Zerdeçal, kafa derisindeki sivilceleri tedavi etmek için bir başka doğal çözümdür. Zerdeçalda bulunan kurkuminismindeki madde, güçlü antibakteriyel, antioksidan ve antienflamatuar özellikler içerir. Bakterilerle savaşıp saç derisindeki sivilcelerin geçmesine yardımcı olur. 1 çay kaşığı toz zerdeçal ile yarım tatlı kaşığı sızma hindistancevizi yağıyla karıştırarak kalın bir macun yapın. Saç derisinde sivilce olan bölgelere uygulayın. 1 saat bekleyin, ardından şampuanla yıkayıp saçınızı suyla durulayın.

Elma Sirkesi

Elma sirkesi kafa derisindeki sivilcelerle savaşmaya yardımcı olur. Antibakteriyel ve antiseptik özellikleri, sivilceye neden olan bakteri ve mikropların temizlenmesine yardımcı olur.

Elma sirkesini eşit miktarda ılık suyla karıştırın (Mesela yarım su bardağı elma sirkesi ile yarım su bardağı suyu karıştırın) ve banyodan çıkmadan saçınızı bu solüsyonla durulayın. 5-7 dakika bekleyin, ardından saçınızı tekrar temiz su ile durulayın.

Aloe Vera

Saç derisindeki sivilceleri gidermek için bir başka popüler yöntem Aloe vera'dır. Akneye neden olan bakterileri öldürmeye, enfeksiyonu önlemeye, iltihabı azaltmaya ve iyileşmeye yardımcı olabilir. Saç derisinin pH dengesini korumaya bile yardımcı olur.

Kafada çıkan iltihaplı sivilceler

Journal of ChemicalandPharmaceuticalResearch'te yayınlanan 2010 tarihli bir araştırma, aloeveranın anti-inflamatuar, antibakteriyel, anestezik, antiseptik ve antimikrobiyal gibi tıbbi özelliklerini vurgulamaktadır. Saç ve saç derisinin yanı sıra cilde de iyi gelir.

Bir aloevera yaprağını bıçakla uzunlamasına kesin ve içindeki jeli çıkarın. Bu jeli saç derisinde sivilce ıkab bölgeye bir hafta boyunca günde iki kez uygulayın.

Alternatif olarak, ½ fincan aloevera jeli ve ½ limon suyunu iyice karıştırın. Nemli saçınıza uygulayın ve sivilce olan daha fazla odaklanın. 30 dakika bekleyin, ardından ılık suyla saçları durulayın. Bunu birkaç gün boyunca günde bir kez yapın.

Domates Suyu

Domates, saç derisindeki sivilce dahilher türlü akne tedavisinde etkili olan mükemmel bir salisilik asit kaynağıdır. Salisilik asit sivilcenin kurumasına yardımcı olur.

Domates ayrıca kafa derisi sivilcelerinin nedenlerinden biri olan sebum üretimini azaltmaya yardımcı olur ve kafa derinizde sağlıklı bir pH'ı korumaya yardımcı olur.

Saç derinize taze domates suyu uygulayın. 10 dakika bekledikten sonra saçınızı ılık suyla durulayın. Birkaç gün boyunca günde bir kez tekrarlayın.

Diğer bir seçenek ise 1 çorba kaşığı domates suyu, birkaç damla limon suyu ve ½ tatlı kaşığı bal ile karışım hazırlamaktır. İçine bir pamuk batırın ve etkilenen bölgelere uygulayın. 5 dakika bekleyin, ardından ılık suyla durulayın. Bu ilacı birkaç gün boyunca günde bir kez kullanın.

Sarımsak

Saç derisindeki sivilceleri iyileştirmeye yardımcı olan bir başka popüler mutfak malzemesi de sarımsaktır. Bakteriyel bir enfeksiyonun neden olduğu kafa derisindeki sivilce oluşumunu tedavi etmeye yardımcı olan antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahiptir .

Sarımsak iltihabı yatıştırabilir, ağrıyı azaltabilir ve iyileşme sürecini hızlandırabilir.

4 ila 6 adet soyulmuş sarımsağı 3 su bardağı suda 5 dakika kaynatın. Örtün ve soğumaya bırakın. Sarımsakları çıkarın ve suyla saçınızı durulayın. 10 dakika bekleyin, ardından temiz suyla durulayın. Günde bir kez tekrarlayın.

Alternatif olarak, günde 2 veya 3 kez doğrudan sivilce olan bölgeye ezilmiş sarımsak veya birkaç damla sarımsak yağı uygulayabilirsiniz.