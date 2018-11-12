Kafa travmalarında bu belirtileri hafife almayın!

Kafaya gelen çok hafif bir darbe dahi çok ağrılı olabilir. Yüz ve kafa derisi vücudun diğer yerlerine göre daha hassastır. Kafa derisinde çok fazla kan damarları bulunduğundan küçük bir kesikten büyük miktarlarda kanama olabilir. Darbe sonucu bir kesik oluşmasa dahi, cilt altına toplanan kan, darbe bölgesinde şişliğe yol açabilir. Bu tehlikeli bir durum değildir ve bir-iki hafta içinde tamamen kaybolur.

Daha ciddi bir hasarı işaret eden belirtiler ise:

Kaza anını, öncesini ve sonrasını hatırlamakta zorluk,

Bilinç kaybı, bilinç bulanıklığı,

Uyku hali, uyandırılamama,

Bulanık görme,

Bebekler için, etrafa ilginin azalması,

Kasılmalar inin olması,

Denge kaybı, baş dönmesi, baş ağrısı,

Kulak veya burundan saydam sıvı gelmesi, kulak kanaması.

Eğer kafanıza gelen darbeden sonra yukarıdaki şikâyetlerden bir ya da birkaçı oluşursa, derhal en yakın sağlık kurumuna başvurunuz.

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Acil servis hekiminiz sizi kazanın türü ve şiddeti konusunda sorgulayıp, muayene edecek ve gerekirse görüntüleme işlemlerini isteyip, gözlem altında tutacaktır.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Eğer kafanızda uzun veya derin bir kesi oluşmuşsa yaranızın dikilmesi gerekebilir. Kuvvetli ağrı kesiciler de uyku hali oluşturup sizi ve hekimi yanıltabileceğinden, alınmamalıdır.

Hastaneden çıktıktan sonra;

Hafif bir kafa travmasından sonra baş ağrısı birkaç saat sürebilir, şişlik veya morarma görülüyorsa bunların tamamen iyileşmesi birkaç haftayı bulabilir. Kesi oluşmuş ve dikilmiş ise 2.gün pansuman yaptırıp, 7.günde dikişlerinizi aldırabilirsiniz. Doktorunuz aksini belirtmediği sürece, darbeden 24 saat sonra banyo yapabilirsiniz.