'Kafa keseceğim' diyen şahıs hakkında flaş gelişme
Bursa'da, bir sokak röportajı sırasında 'kafa keseceğim' diyerek büyük tepki çeken Suriyeli şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.26 Mayıs 2019 Pazar 16:41
Bursa'da verdiği bir sokak röportajı sırasında "Kafa keseceğim" diyen ve sosyal medyada büyük tepki çeken Suriyeli şahıs gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bursa Kent Meydanı civarında bir sokak röportajında Suriyeli olduğu belirlenen bir kişinin "Kafa keseceğim" sözlerinin sosyal medyada tepki görmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Başsavcılıktan açıklama
Polis ekipleri, söz konusu şüpheliyi gözaltına aldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "'Kafa keserim' diyen ve Suriyeli olduğu anlaşılan şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
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