Kafa kafaya feci kaza: Aynı isimdeki 2 arkadaş olay yerinde hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Denizli'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan birinde bulunan aynı isimdeki 2 arkadaş hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer aracın sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çameli-Acıpayam güzergahı Aliveren Mahallesi yakınlarında Adem Sönmez idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, yol kenarındaki taş istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Adem Sönmez ile arkadaşı Adem Derer olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer aracın sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin araçta sıkışan cenazeleri çıkarma çalışmaları ve güvenlik güçlerinin incelemeleri sırasında Çameli-Acıpayam karayolu bir süre ulaşıma kapatıldı. Araçların çekici vasıtasıyla kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.
Sönmez ve Derer'in cenazelerinin yapılacak otopsi sonucu Sarıkavak Mahalle mezarlığına defnedilmesi bekleniyor.