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Yerel Kafa Kafaya Çarpışma! 1 Ölü, 1 Yaralı
Yerel

Kafa Kafaya Çarpışma! 1 Ölü, 1 Yaralı

Yeniakit Publisher
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Kafa Kafaya Çarpışma! 1 Ölü, 1 Yaralı

Karaman-Kılbasan kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazada araçlardan biri takla atarken diğeri hurdaya döndü. Olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden sürücünün cesedi hastane morguna kaldırılırken, yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Karaman-Kılbasan kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazada araçlardan biri takla atarken diğeri hurdaya döndü. Olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden sürücünün cesedi hastane morguna kaldırılırken, yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Karaman'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Karaman-Kılbasan kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Altay (32) yönetimindeki 70 DC 903 plakalı otomobil ile Mehmet Ş. (20) idaresindeki 70 ACU 649 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri takla atarak ters dönerken, diğer araç ise hurdaya döndü. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobilin direksiyon kısmında sıkışan sürücü Mustafa Altay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobilin sürücüsü Mehmet Ş. ise kazada yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mustafa Altay'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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